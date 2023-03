Con Máximo Kirchner al frente, se reúne el PJ bonaerense

El consejo provincial del Partido Justicialista (PJ) bonaerense, liderado porse reúne en la sede de La Plata este viernes 31 de marzo desde las 10.30 de la mañana para dialogar sobre la estrategia electoral de cara a los comicios de este año, aspectos relacionados con las finanzas del partido y la campaña de afiliaciones en los municipios.El encuentro se realiza en la previa al segundo plenario kirchnerista de “Luche y vuelve” que propone que Cristina Fernández sea la candidata presidencial este 2023. Este sábado el plenario de la militancia se realizará en la provincia de Chaco bajo la consigna “Democracia sin proscripción”, comandada por Andrés “Cuervo” Larroque y el gobernador Jorge Capitanitch.Uno de los principales tópicos seráahora que el líder del PROfinalmente decidió bajarse de la campaña electoral.A nivel provincial todavía no definen- al menos no oficialmente- si. Todo parecería indicar que si, Kicillof admitió que le gustaría continuar y no salió del territorio provincial en lo que va del año. En cambio, desde el PJ Bonaerense barajan la posibilidad de que el gobernador sea candidato a presidente, aunque todavía no hay una confirmación o descarte.La última reunión había sido el 14 de febrero pasado. Allí, Máximo Kirchner se reunió con los responsables de los PJ locales del interior de la provincia donde el Frente de Todos no gobierna.