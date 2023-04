En el marco de su viaje a Chile, Alberto Fernández adelantó que Argentina "formalizó" su ingreso a la Unasur

El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles que "está en nuestra esencia la unidad" de Argentina con Chile y llamó a "buscar el desarrollo conjunto"."El abrazo de San Martin y de O'Higgins es un abrazo que nos une para siempre. La cordillera no es una pared que nos divide, son montañas que nos unen. No podemos pensar Argentina y Chile de un modo que no sea unidos. Saben todos ustedes que soy peronista.", expresó Fernández en una declaración a la prensa junto al presidente de Chile, Gabriel Boric.El llamado, es un acontecimiento histórico que se produjo en la localidad ubicada en cercanías de Santiago, donde se encontraron los patriotas San Martín y O'Higgins, el 5 de abril de 1818, tras la batalla de Maipú ocurrida en esa misma jornada. En ese paraje se enfrentaron el Ejército de los Andes, comandado por San Martín, y las fuerzas realistas que respondían al monarca español Fernando VII y que estaban lideradas por Mariano Osorio.La victoria del Ejército de los Andes reafirmó la Proclamación de la Independencia de Chile, ocurrida casi dos meses antes, el 12 de febrero de ese mismo año.En otro tramo de su declaración a la prensa, Fernández indicó que Argentina ya "formalizó" suy celebró que el jueves Brasil "estará haciendo lo propio".De tal manera, expresó que le planteó a Boric la necesidad de "trabajar juntos" para "recrear" Unasur, aunque aclaró que el organismo regional debe estar adaptado a "estos tiempos" y no ser el bloque "que conocimos".Por su parte, Boric señaló que "a veces se preguntan para que sirven estos encuentros o estas reuniones de presidente a presidente", y respondió que "van generando complicidad y afecto, que se traducen en cuestiones muy concretas", y en ese marco agradeció a Fernández el envío de un helicóptero y un equipo de brigadistas para combatir incendios forestales en Chile.Boric remarcó que "sin ayuda de más 700 voluntarios del extranjero hubiera sido mucho más difícil", para subrayar que "la solidaridad entre los pueblos tienen estas expresiones".