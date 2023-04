El Gobierno nacional afirmó que trabaja para "minimizar el impacto" del dengue ante la suba de casos

se notificaron en el país un total de 28.235 casos de dengue, de los cuales 25.419 adquirieron la infección en la Argentina y cuya circulación viral se detectó en 14 jurisdicciones, mientras que se reportaron 915 casos de Chikungunya en todo el territorio.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó este lunes que el Gobierno trabaja para "minimizar el impacto" del dengue y subrayó que se trata de una enfermedad que "requiere el abordaje nacional, provincial, municipal y de la comunidad".Antes de encabezar la reunión del Consejo Federal de Salud, la titular de la cartera sanitaria recordó que "cada tres o cuatro años hay un aumento del número de casos" de dengue y que "en cada oportunidad el número es mayor que el anterior".. Estamos trabajando para minimizar el impacto. Es una enfermedad que requiere el abordaje nacional, provincial, municipal y de la comunidad y de áreas de fuera del sistema de salud", indicó en diálogo con la prensa acreditada.En ese sentido, destacó el trabajo realizado por las jurisdicciones y señaló que equipos del Ministerio estuvieron en Tucumán, en Santiago y "están yendo a Salta y a Santa Fe".Según el último informe que la cartera sanitaria difundió el viernes,En este contexto, Vizzotti reiteró las medidas de prevención que van desde evitar la picadura del mosquito Aedes aegypti -vector de ambas enfermedades- hasta la eliminación de reservorios de agua donde se pueda criar la larva del insecto.Tambiény destacó que es "falso" pensar que la fumigación soluciona el problema. "No hay que fumigar siempre. Es falso pensar que fumigando se soluciona", dijo Vizzotti y explicó que ese método sólo combate al mosquito que está volando pero que no destruye sus larvas.Finalmente se refirió a la gripe aviar, dijo que en provincias como Chubut y Río Negro se observó "compromiso en las granjas" que va más allá de los casos en aves silvestres y de traspatio y que se hace seguimiento estrecho de las "personas que tuvieron contacto con las aves muertas".Al respecto, destacó que en la Argentina no hay ningún caso humano de gripe aviar pero indicó que, aunque la posibilidad de contagio "no es muy importante", tampoco es igual a cero.