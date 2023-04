López Murphy ratificó su candidatura y prometió terminar con las "subsecretarías de corsos" y las bicisendas de Larreta

El diputado nacional y dirigente de “Republicanos Unidos”, Ricardo López Murphy, ratificó su precandidatura como jefe de Gobierno porteño y prometió terminar con las "subsecretarías de corsos" y las bicisendas."Voy a mostrar. Mi base electoral me lo está pidiendo y demanda otra cosa. Es necesario que la representemos”, indicó en el canal La Nación+.Con el anuncio, el ex ministro de Economía de la gestión Fernando de la Rúa se anotó entre los ahora cinco precandidatos para suceder a Horacio Rodríguez Larreta en el gobierno porteño.Al momento, confirmaron sus pretensiones electorales el intendente de Vicente López en uso de licencia y ministro de Gobierno, Jorge Macri; los ministros porteños Fernán Quirós y Soledad Acuña. Se presume que quedará un solo postulante en JXC, en el marco de los reclamos de Mauricio Macri para simplificar la oferta oficialista. A ese contingente de adversarios se le suma el senador de la UCR, Martín Lousteau, y ahora el diputado de Republicanos Unidos.Entre sus propuestas, López Murphy adelantó que va "a terminar con esa idea de construirpor todos lados". "Nosotros no vemos que la cultura de la Ciudad de Buenos Aires esté adaptada a eso”, agregó, e insistió: “No vamos a invertir en eso”.El precandidato indicó que le va a dar “mucha importancia a construir playas estacionamiento en todos esos lugares y en todas las plazas”, así como reducir la presión impositiva a los porteños. También afirmó que invertirá "en un programa muy ambicioso para cerrar el circuito de subtes” en la zona norte de la Capital Federal.Por último, el referente de Republicanos Unidos se diferenció de la agenda y algunas de las acciones que impulsó Horacio Rodríguez Larreta en su gestión, al afirmar que tiene la pretención de “sacar” del Estado porteño “esa estructura de”. “Eso se terminó. Vamos a un gobierno muy austero porque creo que el tiempo que vivimos lo requiere”, concluyó.Si bien presentará una oferta electoral propia y adversaria al PRO, López Murphy está alineado la interna de Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich, precandidata presidencial y titular del partido amarillo.