Paro de subtes en las líneas B y C para este lunes por la noche

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp) realizará un paro este lunes por la noche en las líneas B y C, en el marco de las medidas de fuerza que llevan adelante para reclamar la reducción de la jornada laboral semanal y exigir la desabestización integral de la red. A partir de las 21 oras se liberarán molinetes en las estaciones Juan M. de Rosas, Leandro N. Alem y Constitución, en tanto que desde las 22 hs y hasta el cierre no circularan formaciones., remarcaron los metrodelegados en un comunicado.Los trabajadores del subte recordaron tambiénEn esa línea, denunciaron a Metrovías-Emova, quienes aseguraron que tienen una "actitud criminal". "Mienten públicamente señalando que no existe riesgo para los trabajadores y usuarios por la presencia de asbesto en el subte. Recordamos que además de la ley nacional vigente existe un fallo de la justicia porteña que ordena a la empresa y al Gobierno de la Ciudad a retirar el material cancerígeno y a evitar que las personas tomen contacto con el", apuntaron. Aseguraron que la ART contratada por la concesionariaLos trabajadores advirtieron sobre una "crisis sanitaria bajo tierra" por la presencia de asbesto en la red. "Este mineral, que esta prohibido desde 2013 en nuestro país, sigue presente en las líneas poniendo en riesgo la salud de trabajadores y usuarios", reforzó Claudio Dellecarbonara, delegado de la línea BSobre el final, los metrodelegados hicieron un pedido al resto de la población: