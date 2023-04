Interna en JXC: Fernán Quirós y Jorge Macri se cruzaron por la disputa de la jefatura de Gobierno porteño

De cara a las elecciones, los precandidatos a jefe de Gobierno porteño por el PRO, Jorge Macri y Fernán Quirós, se cruzaron por la interna en la Ciudad de Buenos Aires."Yo estoy convencido y quiero que la sociedad me dé la oportunidad de ser jefe de Gobierno pero a las PASO,", sostuvo en declaraciones a radio Rivadavia Quirós, quien es respaldado en su candidatura por Horacio Rodríguez Larreta.Según el ministro de Salud, "es la opinión de la gente la que tiene que ordenar quién va de candidato y nosotros tenemos que darle la oportunidad al porteño de tener un candidato del PRO para ser votado" y dar así "una propuesta innovadora".Incluso, sostuvo que esa definición "podría ser" mediante encuestas pese a que "en general están fallando mucho por la selección de las muestras" pero estimó que esa metodología "en la Ciudad se puede corregir". Consultado sobre si Larreta tiene preferencias sobre su precandidatura en detrimento de la de Macri, respondió que "es natural" ya que con el jefe de Gobierno viene "trabajando hace ocho años" y tiene "sintonía en términos de trabajo y empatía".Luego, llegó la respuesta del primo de Mauricio Macri: "", dijo y recordó que pidió "una preinterna" y no se la dieron., lanzó, y aclaró que él no será el que de un paso al costado."Asumí un compromiso con el porteño. Voy a competir en la PASO, me parece que el sistema actual de boleta única permite que la ciudad elija más allá de la discusión de lo nacional, y tengo confianza en consolidar ese vínculo con el porteño", marcó el ministro de Gobierno de la Ciudad.Además de Quirós y Macri, están anotados como precandidatos Soledad Acuña -también por el PRO-, Graciela Ocaña por Confianza Pública, Martín Lousteau por Evolución Radical y Ricardo López Murphy por Republicanos Unidos.En vistas a las elecciones, la cúpula del PRO se reunió este viernes en San Isidro para distender la situación tensa que se había generado hacia el interior del partido cuando Larreta decidió convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad, sin el aval de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich.