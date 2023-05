Taiana conmemoró 41 años del hundimiento del Crucero General Belgrano: "Un hecho que no podemos olvidar"

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezó hoy el acto por el 41 aniversario del hundimiento del crucero ARA "General Belgrano" en la base naval bonaerense de Puerto Belgrano, donde aseguró que se trata de un hecho que "no podemos olvidar" y que "siempre debemos tener presente"."En este actode los sobrevivientes", expresó el ministro de Defensa durante el acto que se hizo en la localidad bonaerense de Punta Alta.En ese sentido, celebró la colocación de una placa donde amarraba el crucero hasta el año 1982 y afirmó que el homenaje "busca perpetuar en las futuras generaciones el recuerdo, el ejemplo de heroísmo y de entrega de quienes cayeron en el hundimiento". "Un hecho que no podemos olvidar y que siempre debemos tener presente", remarcó.El acto de conmemoración comenzó a las 10 y contó con la presencia del jefe del Estado Mayor General de la Armada Argentina, Almirante Julio Horacio Guardia, el jefe de la Fuerza Aérea brigadier general Xavier Julián Isaac, el jefe Gabinete Hector Mazzei, sobrevivientes de la última tripulación del crucero y familiares, entre otros.Durante el acto también se colocaron ofrendas florales y se descubrieron placas conmemorativas en honor a las 323 personas fallecidas durante el ataque inglés.El ministro de Defensa recordó en el acto que el año pasado, en el 40° aniversario del hundimiento, su cartera acudió con el Rompehielos Almirante Irizar hasta el lugar dónde yacen los caídos y allí pudieron realizar "una ofrenda floral y sentir el legado que nos imponen esos guardianes que desde el fondo del mar nos señalan el camino de patriotismo y defensa de la soberanía.", afirmó.El hundimiento del crucero General Belgrano provocó la muerte de 323 personas el 2 de mayo de 1982, en el marco de la Guerra de Malvinas, por el ataque del submarino nuclear británico HMS Conqueror. Se trató de la mayor tragedia naval en la historia de la Armada argentina, un hecho que marcaría un antes y un después en el conflicto del Atlántico Sur.Unos 770 tripulantes lograron sobrevivir no solo al ataque con dos torpedos, producido el 2 de mayo de 1982, sino también a la tormenta y las bajas temperaturas en altamar que los pondrían a prueba hasta su rescate.