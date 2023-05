Diputados volvió a convocar a Marchi para extender su testimonio sobre irregularidades en la obra social del Poder Judicial

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados volvió a citar al ex secretario general de Administración de la Corte, Héctor Marchi, en el marco del proceso que investiga supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial. Se espera que el ex secretario extienda el testimonio que brindó el pasado 25 de abril ante la comisión y que este miércoles ratificó en Comodoro Py.La presidenta de la Comisión de Juicio Político Carolina Gaillard convocó para el próximo martes 9 de mayo a cuatro testigos. Entre ellos se destaca Marchi, quien no pudo concurrir este miércoles a la comisión porque tuvo que declarar como testigo ante el juez Ariel Lijo en el marco de una de las tres causas que están abiertas en Comodoro Py y hacen foco en las irregularidades de la prestadora médica del Poder Judicial.Los convocados son Santiago Clerici, secretario letrado de la Corte; Nicolás Jacinto Serafini, el contador público; y la jueza federal Martina Forns, que sufrió las irregularidades en la obra social. Su marido falleció en 2021 por Covid y cuando necesitó recurrir a la obra social no pudo contar con sus servicios ni prestaciones. Los primeros dos testigos habían sido citados también para este último miércoles pero no pudieron concurrir por diversos motivos.No obstante, el miércoles hubo otros testigos que sí declararon en la comisión y dieron más detalles de los desmanejos en la Obra Social.Por ejemplo, Andrés Alberto Sacchi, de la Dirección de Sistemas de la Corte, quien confirmó que por pedido de Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, dio de baja el correo electrónico oficial de Rosatti, tal como había contado Marchi en su primera declaración ante la comisión y ayer repitió en la Justicia.En la misma jornada, la comisión votó que el exdirector de la OSPJN, Aldo Tonón, sea trasladado por la fuerza pública a declarar al Congreso luego de tres faltazos. Se trata de un hombre vinculado al supremo Juan Carlos Maqueda y que está imputado en dos causas judiciales en que se investigan las irregularidades en la OSPJN. Estuvo al frente de la prestadora médica desde 2008 a 2021.