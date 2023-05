En medio de la interna PRO, Patricia Bullrich defendió a Milei y no lo descartó como ministro si gana las elecciones

Pese a que dirigentes de JXC expresaron su rechazo, la presidenta del PRO y precandidata presidencial, Patricia Bullrich, no descartó a Javier Milei como posible ministro para su gestión. “Milei no es Hitler o un loco", afirmó.Consultada sobre si el diputado será funcionario de una posible gestión presidencial, Bullrich respondió: "No lo sé". "Es raro tener un ministro que quiere que se vendan órganos, ¿no?", replicó el entrevistador, pero la referente de Juntos por el Cambio apuntó a los ministros de la gestión actual, en una forma de defensa para el economista: "También es raro tener ministros que se robaron todo, ¿no?".Desde que inició su discurso político, Milei diferencia a Bullrich de la "casta política", concepto por el cual se refiere a los dirigentes más tradicionales de la política argentina y los señala como culpables de las distintas problemáticas del país.De hecho, el político liberal lanzó una propuesta concreta para conformar una alianza junto a Bullrich, con un sistema de interna previa para generar una fórmula presidencial para las elecciones.“Estamos a tiempo de crear un partido e ir a una interna con Patricia Bullrich", aseguró el economista de Libertad Avanza en diálogo con Radio Rivadavia.Si bien Bullrich no mostró rechazo hacia la figura de Milei, la exfuncionaria de Macri fue reacia al proyecto más importante del economista: la dolarización. "Nosotros queremos mantener la moneda nacional, son muy pocas las experiencias de dolarización en el mundo que han sido exitosas. Han tenido problemas. Estamos trabajando en un sistema bimonetario. La decisión es sacar el cepo cambiario al dólar lo más rápido posible", afirmó hace algunas semanas en declaraciones con radio FM Urbana Play."No hemos hablado de un coqueteo con Milei. Soy JxC y punto final. Voy a defender a la coalición en la elección", agregó en relación a su pertenencia en la alianza opositora.