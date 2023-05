Terminó la cumbre del Pro: Larreta, Macri, Vidal y Bullrich se reunieron en medio de la puja por las candidaturas

Los principales referentes del PROdurante dos horas para bajar la tensión interna y debatir sobre la definición de candidaturas en importantes distritos del país.Desde a las 17, en Uriarte al 1800, en Palermo y hasta pasadas las 19, además de Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich, se encontraban presentes MEn el nuevo intercambio buscaron para ponerse de acuerdo a fin de impedir una explosión del PRO, mientras que la pelea interna comienza a mostrar consecuencias:Al finalizar la reunión el presidente interino del PRO,dió declaraciones a la prensa y aseguró:Es que el próximo domingo las provincias de San Juan, Tucuman, Tierra del Fuego, Salta y La Pampa elegirán gobernador.La cumbre se llevó a cabo en un momento de máxima tensión en el PRO por la indefinición de candidaturas que nace de la disputa por el control del partido, entre los llamados “halcones” y las “palomas”. Es también la primera reunión general luego de la decisión de María Eugenia Vidal de correrse de la elección presidencial y tras la presencia de Larreta este domingo en Jujuy en los festejos por el triunfo del oficialismo que lidera Gerardo Morales , lo que generó cierto resquemor en los amarillos por la foto con el aspirante en la Ciudad del radicalismoAl respecto, tras la reunión Angelini no tardó en intentar calmar la interna: “aseguró el titular amarillo. “Sabemos que tenemos una enorme responsabilidad de cara a las elecciones de octubre para eliminar el populismo”, sostuvo respecto a las nacionales.Previo a la reunión, al llegar al encuentro Bullrich había adelantado: “Vamos a analizar los candidatos que faltan, las provincias que no definieron estrategias”.Y advirtió: “No tiene que haber candidatos únicos”, abriendole el juego así a las PASO en donde sean necesarias. Respecto de la definición nacional, cuando fue consultada por Milei, aseguró: “Yo estoy haciendo mi camino, no miro qué hacen los demás. Lo importante es el rol que ocupemos nosotros".