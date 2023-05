Piden que la secretaria de Milman que complicó a Bullrich entre al programa de protección de testigos

Luego de que acusara a la precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich al contar que borró información de su celular en las oficinas de la ex ministra,El viernes ante la justicia Bohdziewicz declaró una serie de detalles totalmente novedosos para la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y que ahora involucra a la exministra de Seguridad de Juntos por el Cambio y complica a Milman.pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón. No había nadie más. Estando ahí, en ese momento, nos enteramos por Milman, no se si abogados o qué, que habían pedido el secuestro de nuestros celulares. Nunca dijo quién le informó", aseguró Bohdziewicz en la ampliación de su declaración como testigo.Además, agregó: "En ese mismo momentoYo preocupada por mi vida personal, en ese momento los medios estaban bastante activos, entonces deciden borrar todo y yo accedí. Tampoco creí que iba a ser tan grave y me iba a perjudicar hacerlo”.La exsecretaria de Milman -que dijo haber sido despedida en enero de este año- ya declaró tres veces en este expediente: la primera fue a finales de octubre; la segunda, el 1° de diciembre, y la tercera fue el último viernes; ahora reveló que, para que borraran información de su teléfono."Más o menos el 10 de noviembre del año pasado, me llama Carolina (Gómez Mónaco, la otra asesora de Milman que estuvo en el bar Casablanca). A todo esto, Carolina tiene dos líneas, una que no está a su nombre. Me llama desde ese celular y me dice de reunirnos pasado el mediodía, que íbamos a un local de Tienda de Café sobre la avenida Scalabrini Ortiz, a dos cuadras pasando Santa Fe. Nos juntamos y me empieza a preocupar diciéndome que los medios, todo lo que era la parte mediática, estaban avanzando, me transmite preocupación", sostuvo Bohdziewicz.Este lunes incluso el presidente Alberto Fernández le pidió explicaciones a la exministra de Seguridad durante el macrismo, a lo que Bullrich respondió a través de redes: “Ya no saben que inventar”, aunque no logró despegarse de las acusaciones.