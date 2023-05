"Ya no saben qué inventar": Patricia Bullrich le respondió a Alberto Fernández

Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno. Conmigo, El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba. pic.twitter.com/GzG5Ru2Bbl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) May 8, 2023

La precandidata presidencial del PROsalió a cruzar al presidente Alberto Fernández -que la acusó por el presunto borrado de un celular en el marco del intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner - y sostuvo: "Ya no saben que inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético cogobierno".había dicho el Presidente desde La Rioja apuntando contra la ex ministra de Seguridad y su ex jefe de campaña y diputado nacional, quienes quedaron seriamente comprometidos por el testimonio de la ex secretaria de Milman que en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio a la Vicepresidenta.La ex asesora del diputado declaró que la llevaron a un despacho atribuido a la cúpula del PRO, particularmente a la precandidata presidencial, y allí un perito borró el contenido de su celular y el de Milman.Desde su cuenta de Twitter,, aunque no se despegó de la denuncia.Además, la precandidata a Presidenta del PRO aprovechó el tweet para enviar un mensaje en clave electoral. "lanzó. En la publicación, compartió un artículo del diario La Nación.