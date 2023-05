Juntos por el Cambio celebró la decisión de la Corte de suspender las elecciones en Tucumán y San Juan

Referentes de Juntos por el Cambio (JxC) celebraron la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán a cincos días para los comicios electorales en esas provincias, con la premisa de "desalentar la posibilidad de perpetuación en el poder".En Tucumán, el conflicto gira sobre la candidatura del ex jefe de Gabinete Juan Manzur, quien se postula como vicegobernador luego de haber ejercido la Gobernación durante dos períodos consecutivos. En San Juan, en tanto, la oposición cuestionó a Sergio Uñac, quien pretende ser gobernador nuevamente luego de tres períodos consecutivos.fue uno de los primeros en respaldar la medida y criticar a los oficialismos locales. “Una vez más la Corte frena los intentos re-reeleccionistas de gobernadores del PJ que fuerzan las constituciones provinciales para perpetuarse. Pasó con Santiago y Río Negro antes y hoy con San Juan y Tucumán”, señaló y completó: “El PJ debe probar con respetar las leyes y el juego democrático”.Poco después,comentó: “Nadie está por sobre la Constitución, esa es la regla fundamental de nuestra república”. Y añadió: “La decisión de la Corte es la que corresponde a un país que respeta la legalidad. Hay que abandonar para siempre los intentos de violentar las reglas electorales provinciales para perpetuarse en el poder”.También se pronunció la precandidata presidencialcon un contundente mensaje en redes sociales: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasarán"."El fallo de la CSJN es correcto y ajustado a nuestra Constitución. No hay que ser tibios en defensa de la República democrática. La alternancia en el poder no se trampea, porque pone en juego la voluntad popular. Basta de re-reelecciones y señores feudales del PJ que hacen lo que se les canta”, apuntó el, por su parte, señaló: “Las arbitrariedades, los excesos y los desvaríos tiranos, no tienen lugar en la Argentina que viene. Celebro el límite que hoy puso la Corte Suprema. Con o sin trampas, en diciembre se van”.“Es una buena noticia. Es un freno a estos barones gobernadores que pretenden cambiar las reglas electorales para eternizarse en el poder”, sostuvo el“En el PRO y en Juntos por el Cambio, defendemos el respeto a las instituciones y estamos en contra de estos trucos camuflados a los que nos tiene acostumbrados el Kirchnerismo desde hace años y que violan la Constitución de las provincias”, completó Angelini.