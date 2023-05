"Me enseñaste con la 125": el cruce entre Cristina Kirchner y Lousteau que dejó mal parado al senador de JXC

En el marco del comienzo de la sesión informativa por la presencia del jefe de Gabinete nacional, Agustín Rossi, en el Senado de la Nación, se produjo un breve pero contundente cruce entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el senador nacional de Juntos por el Cambio Martín Lousteau.Es que el dirigente radical y precandidato a jefe de Gobierno porteño reclamó ante la titular del Senado por la falta de quórum, pero se encontró con que estaba incurriendo en un error: CFK le recordó que ese requisito no existe para la constitución de sesiones informativas."Ya debería haber aprendido que no hace falta quórum para la sesión de hoy", le dijo la ex presidenta a legislador radical, hecho que se ve que un video que se viralizó.A Lousteau no le gustó la respuesta que recibió de la titular del Senado a su reclamo, y decidió redoblar la apuesta con una chicana. "Deberían haber aprendido de economía también", contestó desde su banca ante la mirada de CFK.Pero Cristina no se quedó ahí. Segundos después volvió a mirar a Lousteau, y lo fulminó: "Me enseñaste vos con la 125". Es que, justamente, el senador radical fue el autor, desde su cargo de aquel entonces como ministro de Economía del flamante gobierno que encabezaba CFK, de la medida que generó polémica por las retenciones que no quería el "campo".El proyecto, que naufragó al calor del voto "no positivo" del entonces vicepresidente Julio Cleto Cobos, proponía ratificar el sistema de retenciones a la exportación establecido por Resolución 125/08, que dispuso su movilidad siguiendo las fluctuaciones del mercado internacional, a la vez que estableció aumentos para la soja y el girasol y reducciones para el maíz y el trigo, con descuentos adicionales si los granos son exportados con valor agregado.