Paro de subte en todas las líneas: en qué horarios estará interrumpido el servicio y por qué

Las seis líneas de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires estarán afectadas esta mañana en distintas franjas horarias por un paro anunciado por la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) en rechazo a los descuentos salariales aplicados por la empresa concesionaria a los trabajadores y trabajadoras del sector.De acuerdo con lo anunciado desde el gremio, la primera línea que se verá afectada por la medida de fuerza será la C, que va de Retiro a Constitución, donde los trabajadores paralizarán sus tareas desde el inicio de la jornada, a las 5:30 hasta las 9.En el cronograma previsto por los metrodelegados para el desarrollo de la jornada de protesta, continúa la línea A, con recorrido entre Plaza de Mayo y San Pedrito, donde la medida de fuerza se desarrollará desde las 9 hasta el mediodía.Luego continuará la línea D, con paro entre las 12 y las 15 de mañana; luego la Línea H, con la paralización de su servicio entre las 15 y las 18; la Línea E y el Premetro, de 18 a 21; y la Línea B, de 21 a 24.“La empresa Metrovías-Emova, a la que emplazamos hasta el viernes para que devolviera la totalidad de los salarios ilegalmente descontados a cientos de trabajadores, finalmente no lo ha hecho. Lamentablemente la concesionaria ha decidido mantenerse en su postura extorsiva y delictiva y no realizó la devolución de los días robados de nuestros sueldos, por lo cual nos vemos obligados a realizar medidas de fuerza”, señalaron los metrodelegados al anunciar la jornada de protesta de este lunes.Por su parte, la empresa Emova precisó que más de 900 mil usuarios se verán perjudicados por la medida de fuerza.“Ante la postura inflexible adoptada por la AGTSyP y la reiteración de las medidas, Emova continúa manifestando su disposición al diálogo, pero la reducción de la jornada semanal de 36 a 30 horas resulta inviable sin afectar las actividades de operación de la red de Subte”, señaló la empresa en el comunicado.Cabe mencionar que el plan de lucha que los denominados “metrodelegados” mantienen es en demanda de la reducción de la jornada laboral para limitar la exposición de los empleados al asbesto, un material que es perjudicial para la salud.“En el lapso del último mes y medio, los paros fueron acompañados por bloqueos y aperturas de molinetes, en las que participaron personas que se ausentaron de sus tareas, por lo cual tuvieron los descuentos a los que hace referencia el gremio, en la liquidación de haberes del mes de abril”, señalaron.“Estos descuentos corresponden a ausencias no remuneradas y a que las personas alcanzadas, que representan menos del 6% de la dotación total de la empresa, no trabajaron su jornada en forma completa”, indicó Emova.