Formosa: Juntos por el Cambio le pidió a la Corte suspender las elecciones por un "vacío legal" que habilita a Insfrán

y declare la inconstitucionalidad del artículo que permite la reelección indefinida y le permite al actual gobernador formoseño,, aspirar a su octavo mandato consecutivo. La Corte Suprema falló hace años de manera adversa a modificar el sistema electoral formoseño.Las presentaciones ante la Corte Suprema fueron hechas por el diputado nacional y candidato a la gobernación por Juntos por el Cambio,; y por la diputada provincial y apoderada del Frente Amplio Formoseño --que nuclea a Juntos por el Cambio y otras fuerzas opositoras--,. Con el patrocinio del abogado Carlos Lee, denunciaron un supuesto "vacío legal del artículo 132" de la Constitución formoseña y pidieron al máximo tribunal federal que declare su "inconstitucionalidad".El pedido tiene como antecedente la suspensión determinada por la Corte a las elecciones a gobernador y vice en San Juan y Tucumán. La Justicia decidió analizar si las postulaciones del gobernador de San Juan,, y del candidato a vice tucumano,, no violaban las constituciones locales.Tras lo que Manzur se bajó de la postulación, sin embargo, las elecciones no realizaron en ninguna de las dos provincias este domingo como estaba pautado. Perdiendo los tucumanos su derecho a votar cargos provinciales. En el caso de San Juan, a provincia votó el domingo pasado cargos locales exceptuando Gobernador y Vice.En el caso de Formosa, por la cercanía de las elecciones -se realizarán el próximo 25 de junio- Carbajal solicitó que se habiliten días y horas inhábiles para tratar la causa. La denuncia apuntaquien iría el 25 de junio de 2023 por su octavo mandato en el cargo, sumado a dos períodos como vicegobernador".Ello, advirtió la oposición, "constituye una clara contraposición al espíritu de la Constitución Nacional que recepta para el pueblo de la Nación Argentina, los principios Republicanos de Gobierno y temporalidad en el poder".Así, JxC pidió que "se declare la inconstitucionalidad del artículo de mención y se, y que mediante una medida cautelar se disponga "la suspensión del acto eleccionario establecido para el día 25 de Junio de 2023 para el cargo de Gobernador y Vice Gobernador de la Provincia de Formosa".“La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que la Constitución adopta el sistema republicano, lo que implica la división de poderes y las reglas institucionales que de ello se derivan, todo lo cual sería inútil si no se reconocieran acciones para su protección efectiva. Por eso reconoció que los ciudadanos están habilitados para requerir el control judicial cuando la Constitución está siendo desnaturalizada y se invoca la vigencia del principio republicano establecido en el artículo 1° de la Constitución para evitar que una mayoría ocasional pueda derogar los principios de organización y de división del poder”, señaló Carbajal en su escrito.Para el precandidato de Juntos por el Cambio l“Gildo Insfran cumplió veintiocho (28) años de mandato ininterrumpidos en el ejecutivo (desde el año 1995, ocupando antes el cargo de vice gobernador periodo 1987-1995); como si esto fuera poco, pretende presentarse nuevamente a elecciones para ocupar -eventualmente de ser electo el periodo 2023-2027, acto que se llevaría a cabo el 25 de junio de 2023. Cuestión fácilmente comprobable y de público conocimiento; en ese sentido, se puede observar la amplia cartelería del Sr. Feudal y sus declaraciones públicas, todas ellas, tendientes a ser electo –nuevamente- gobernador de la provincia”, señaló Carbajal.“Está claro que la periodicidad en el cargo no se ve afectada, habida cuenta, que los mismos duran –efectivamente- cuatro años; sin embargo, no pasa lo mismo con la alternancia en las personas o candidatos, siendo siempre la misma fórmula, teniendo como figura repetida la del actual Gobernador Insfrán. En ese sentido, la democracia se convierte en Autoritarismo, ya que, quien acumula tanto poder –y por tanto tiempo difícilmente pueda ser vencido en los comicios; poniendo a los pueblos frente a la hegemonía del poder de turno, que, con todo su aparato económico, laboral y de seguridad someten a los pueblos; concatenado a la vez, con el sometimiento de los otros poderes del Estado que en el tiempo pierden su autonomía, como es el caso de la Provincia de Formosa”, concluyó el diputado de Juntos por el Cambio.