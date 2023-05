Hackearon el sistema de descuento en farmacias y se complica la venta de medicamentos en varios puntos del país

Farmacias sufren desde el jueves pasado un ataque cibernético por inconvenientes relacionados al sistema de validación de identidad, motivo por el cual los usuarios no pueden acceder a medicamentos con descuentos.Se trataría de un ataque del tipo ransomware, por medio del cual los delincuentes virtuales “secuestran” los sistemas de la empresa y luego piden un rescate, en general millonario y en criptomonedas, a cambios de liberarlos. Si no, amenazan con vender en la deep web los datos de esos sistemas, que puede ser de la propia empresa o de clientes, según el caso.En este caso, Bizland, la empresa que administra el sistema IMED para la firma Farmalink, explicó: “El ataque no pudo superar las barreras de contención para este tipo de intrusiones con que cuenta la empresa, pero sí llegó a impactar sobre los servidores de comunicaciones por lo que se está viendo afectada la posibilidad de validación desde las Farmacias y prestadores de Salud”A través de un comunicado, la empresa indicó que el lunes se avanzó en la recuperación del sistema y que este martes se realizarán las pruebas pertinentes para que vuelva a estar operativo el sistema.Los farmacéuticos, en tanto, confirmaron que siguen trabajando a ciegas. “Cuando recibimos una receta cargamos a nuestro sistema el número de afiliado, la prescripción y pedimos autorización para ver qué plan tiene el afiliado y cuánto descuento le corresponde. Pero ahora estamos ciegos, no tenemos ninguna forma de chequear nada. Hacemos una validación manual con el carnet”, aseguró Ricardo Pesenti, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina.“Muchas veces nos encontramos con que el paciente no tiene el dinero y hacemos esa presentación manual. Vemos que cuando ese paciente va un par de veces y no consigue el medicamento se empieza a poner nervioso. No es un problema del farmacéutico, tratamos de que nos entiendan. Pero la farmacia, en lo posible, va a tratar de que no abandonen los tratamientos porque eso sí tiene un correlato en salud”, afirmó Pasenti.IMED es uno de los sistemas que utiliza la red de farmacias del país, pero no el único. Con lo cual, no todas las obras sociales y prepaga están afectadas. OSDE, una de las más utilizadas en el país, no mostró inconvenientes ni intentos de hackeo.