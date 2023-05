Atentado CFK: El fiscal volvió a pedir el secuestro del celular de Milman

El fiscali -quien rechazó el secuestro del teléfono celular de Gerardo Milman tras recordar que el legislador no está imputado en la causa- y volvió a reclamar el secuestro del celular del dispositivo al señalar que se trata de una prueba necesaria para "verificar si existieron o no conversaciones alusivas" al intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.La medida impulsada desde la Fiscalía se da frente a la declaración de la exsecretaria de Milmanen el marco de la denominada "pista Milman" que comenzó cuando un asesor del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Jorge Abello, se presentó ante la Justicia para decir que dos días antes del atentado fallido había escuchado al diputado de Juntos por el Cambio decir: "Cuando la maten yo estoy camino a la costa".Bohdziewicz declaró ante la Justicia que en noviembre pasado el diputado de Juntos por el Cambio a cito en las oficinas de Patricia Bullrich y le puso a disposición un perito informático para que borrara información de su teléfono celular que ella no quería que se filtrara a los medios.Al apelar el rechazo de Capuchetti Rivolo sostuvo que "corresponde volver a mencionar que, a partir de la declaración prestada por Bohdziewicz,"."Sin perjuicio de que Milman no ha sido formalmente imputado por esta parte en esta pesquisa, lo cierto es que la manera idónea de corroborar tales extremos resulta ser el secuestro del teléfono celular del nombrado -bajo las garantías y previsiones de la normativa de marras, en razón de su rol de legislador-, lo cual, conforme la hipótesis planteada por la querella", señaló."En el sentido apuntado, es menester destacar que, a lo largo de la presente investigación, y por orden de Vuestro Tribunal,razón por la cual, no encuentro razones para actuar de un modo diferente ante estos nuevos hechos traídos a estudio", sostuvo el fiscal.