Paro de colectivos: la UTA disidente define este jueves el cese de actividades

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Lista Azul definirá este jueves en un plenario de delegados el paro de colectivos programado para el viernes 19 de mayo en todo el país.El cónclave convocado por Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo se desarrollará desde las 15 horas en el predio de Santa Catalina del partido bonaerense de Lomas de Zamora.Los motivos del paro se centran en que no se les reconoce el resultado de las elecciones de finales de 2022 y no dejan asumir a sus delegados."De sostenerse estas condiciones las medidas puedan irse repitiendo e incluso agravando en lo sucesivo pues la injusticia manifiesta en el accionar de Fernández y Kiener obligan a profundizar el plan de lucha", puntualizó la UTA Lista Azul a través de un comunicado.De todas maneras, hasta el momento no fueron confirmadas las líneas que realizarán paro este viernes 19 de mayo.