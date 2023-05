Paro de colectivos: la UTA anunció el cese de actividades para este viernes

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció un paro de 24 horas que afectará a la totalidad de las líneas de colectivos, tanto las que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como las que lo hacen en las provincias del interior.El secretario general del gremio, Roberto Fernández, confirmó la medida de fuerza y explicó que la misma se debe a que no recibieron respuesta por parte del sector empresario y el Ministerio de Transporte a su reclamo de un aumento salarial.Desde la UTA exigen cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262 mil pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector.Además de la confirmación por parte de Fernández, el gremio emitió un comunicado: "La medida de fuerza es empujada por quienes tienen la responsabilidad de solucionar la grave crisis en la que están poniendo al transporte, por todos los efectos 'dañosos' que causan, afectando a los 10 Millones de usuarios diarios del AMBA y 9 Millones en el interior del país".El Gobierno nacional podría dictar la conciliación obligatoria y en ese caso el gremio acataría y levantaría la medida de fuerza que en principio arrancaría en menos de cinco horas.En la previa, la Lista Azul de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) había levantado el paro al que habían convocado para este viernes en una serie de líneas de colectivos del AMBA en el marco de la disputa interna que mantienen con la conducción de Roberto Fernández.Esa medida de fuerza, que no tiene nada que ver con el paro nacional convocado ahora por la conducción de la UTA era en rechazo al impedimento de asunción de cinco secretarios en el interior del país y debido a "la falta de respuestas" del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.