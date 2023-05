Es el último día para pedir cambios en el padrón electoral 2023: cómo reclamar

Este viernes es el último día para que los ciudadanos habilitados para votar en las elecciones 2023 pidan que se modifiquen los errores u omisiones que hayan detectado en el padrón electoral provisorio.En sus redes sociales, la Cámara Nacional Electoral (CNE) recordó que —hasta hoy— se puede solicitar la rectificación de los datos que figuren mal en el padrón. También se podrá reclamar que se incorpore a los nuevos electores que cumplan 16 años hasta el 22 de octubre, que no hayan aparecido el padrón.El padrón electoral provisorio se puede consultar en www.electoral.gob.ar o por teléfono, llamando al 0800-9997237.Allí, los datos que verán los electores habilitados para votar en las PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre serán: nombre y apellido, número de DNI, distrito, circuito electoral y la sección electoral en la que le tocará votar.Cabe recordar que en el padrón provisorio no figuran ni el colegio donde se vota, ni en qué mesa, ni el número de orden. En caso de que haya algún error en estos datos, se podrá hacer el reclamo.Quienes necesiten reclamar por un error u omisión en los datos de inscripción al Registro Electoral de este año deben realizar n trámite de manera online.Para empezar, la persona que desee registrar un cambio debe seleccionar el distrito electoral correspondiente a su domicilio actual. Luego, digitalizar la documentación necesaria y adjuntar ese material a un formulario electrónico -previamente completado con sus datos personales-. Una vez finalizado el procedimiento, debe enviar el reclamo.Para consultar el estado de trámite del reclamo, es necesario volver a ingresar al sitio web de la CNE en la sección "reclamos" e indicar su número de documento. Los posibles motivos para reclamar ante la Cámara Nacional Electoral son:-Error en los datos.-Domicilio incorrecto o desactualizado.-Nunca figuró en padrón.-Naturalizados u argentinos por opción.-Denuncia por fallecimiento.De acuerdo con el cronograma electoral publicado en el Boletín Oficial el 28 de abril último a través del decreto 237/2023, las fechas para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) son las siguientes:-19 de mayo: culmina el plazo para efectuar reclamos de electores sobre sus datos y solicitar eliminación de fallecidos del padrón.-14 de junio: finaliza el tiempo para pedir el reconocimiento de alianzas transitorias y confederaciones.-19 de junio: los partidos deberán informar a la Justicia sobre sus reglamentos, días y horarios de funcionamiento, sus juntas electorales, etc. También es el último día para reclamar los colores que las fuerzas quieren llevar en sus boletas y designar un responsable económico financiero por cada agrupación.-24 de junio a la medianoche: vence el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias. Se inicia formalmente la campaña electoral para las PASO.-1 de julio: límite para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) asigne, por sorteo, espacios de publicidad en medios de comunicación-9 de julio: comienza la campaña en esos espacios.-14 de julio: designación de autoridades de mesa. Aprobación formal de las boletas. Impresión de padrones definitivos. Difusión de mensajes institucionales de formación cívica y educación digital sobre cuestiones electorales.-29 de julio: serán difundidos los lugares y mesas de votación.-11 de agosto: finaliza la campaña y comienza la veda electoral hasta el domingo 13.-Domingo 13: jornada de votación entre las 8 y las 18.-15 de agosto: comienza el escrutinio definitivo.-23 de agosto: se constituyen las Juntas Electorales Nacionales y culmina la registración de candidatos.-2 de setiembre: inicio de la campaña electoral.-9 de septiembre: cierra la asignación de espacios de publicidad, que comenzará ocho días después.-23 de septiembre: se imprimen los padrones definitivos.-1 de octubre: primer debate presidencial obligatorio.-7 de octubre: difusión de los lugares de votación.-8 de octubre: segundo debate presidencial obligatorio.-12 de octubre: vence al plazo para la justificación del "no voto".-14 de octubre: se prohíbe la difusión de encuestas.-20 de octubre: finaliza la campaña y rige la veda electoral.-Domingo 22 de octubre: jornada de votación entre las 8 y las 18.-24 de octubre: inicio del escrutinio definitivo.