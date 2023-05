Cristina: A pesar de errores y diferencias, este gobierno es infinitamente mejor que lo hubiera sido otro de Macri

la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfatizó los logros de Néstor Kirchner, a 20 años de su asunción, recordó las diferencias que siempre marcó respecto de la gestión de Alberto Fernández pero fue categórica al afirmar que "este Gobierno es infinitamente mejor a lo que hubiese sido otro de (Mauricio) Macri"

Ante una Plaza de Mayo colmada con alrededor de medio millón de personas,"No tengo dudas", enfatizó, pese a que reconoció "errores y diferencias" en la gestión del Frente de Todos, como el hecho de que el país crezca pero la riqueza se la "lleven 3 o 4 vivos".La ex mandataria se refirió a los cuatro años de Cambiemos, que ahora propone medidas similares bajo el nombre de Juntos por el Cambio y con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta como precandidatos presidenciales."Entregaron un país endeudado y, ni así, pudieron ganar las elecciones" en 2019, afirmó y aseguró, como conclusión del mandato macrista: "Nos dejaron menos PBI y más deuda".La ex presidenta afirmó que el país no puede seguir dependiendo de la exportación de los productos primarios. "No podemos seguir atados a los precios internacionales, tenemos que garantizar valor agregado. Esto es lo que tenemos que discutir, no las boludeces que se discuten en los medios", dijo."Néstor pagó la deuda más grande de la historia, la deuda estatizada por la dictadura. Al mismo tiempo que comienza un proceso de crecimiento, de inclusión, de repatriación de científicos, de investigadores, una construcción de una red social de inclusión para una sociedad que había sido devastada por la desocupación y la exclusión", afirmó.En el mismo sentido, advirtió: "Pagamos durante 12 años y medio 100.000 millones de deuda en dólares que no habíamos contraído nosotros. ¿Cómo lo hicimos? ¿Fuimos genios? Noooo, fue el modelo de una construcción de sociedad, en la que no era pecado pagar buenos salarios"."Tuvimos la mejor jubilación de la región y estos son números duros e inobjetables", sostuvo, después de referirse a la crisis de 2001 y responsabilizar de esa situación a la convertabilidad del Gobierno menemista y continuada por el de De La Rua."Con la falsa dolarización endeudaron al país", afirmó y, yendo al presente, vinculó ese modelo al que proponen ahora los sectores del libertario Javier Milei y algunos de Juntos por el Cambio."Los discípulos de Cavallo ahora nos explican qué hacer", sentenció, en referencia a dirigentes que defienden al ex ministro de Economía y sus políticas.