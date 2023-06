Crimen Lucas González: uno de los policías acusados confirmó quien plantó el arma

En el marco del juicio por el crimen de Lucas González, el inspector de la Policía de la Ciudad y acusado por encubrimiento, Héctor Cuevas, pidió ampliar su declaración y reveló la persona que plantó el arma en el auto donde viajaba el joven y sus amigos.Según consignó C5N, Cuevas aseguró que fue Gabriel Isassi, uno de los tres acusados de homicidio por disparar contra el auto de Lucas González, quien plantó el arma.Además, nombró a otro policía de apellido Torres. Cuevas relató que vió llegar una moto de un policía, manejada por Torres, y atrás venía un policía de civil con una gorrita blanca, y el subcomisario Inca -también detenido y acusado- le ordena que tire el arma. “Andá a poner eso”, habría dicho según la declaración de Cuevas que no supo que este civil era Isassi hasta que a la noche ve la foto por televisión.Antes de indicar a Isassi, Cuevas expuso que "es mi deber decir lo que vi ese 17 de noviembre. Si no lo hice antes es porque tengo pánico de que le pueda llegar a pasar algo a mi familia, a mis hijos, después de que declare. No se trató de un solo loquito disparando, hay un trasfondo acá".De inmediato, amplió su declaración durante la audiencia realizada en el Tribunal Oral Criminal N°25. El periodista Paulo Kablan detalló el relato que hizo Cuevas: "Contó que llegó a la escena del crimen tras un alerta de la gente de la Comuna 4, que le dijeron que había un enfrentamiento armado. Cuando se acerca a la Suran, detalla: 'Vi a Lucas muy mal herido, había mucha sangre. Vi unas mochilas y no había ningún tipo de armas'".