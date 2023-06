Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión por violencia de género

El Tribunal de Lomas de Zamora condenó al futbolista de Boca Juniorsa dos años y un mes de prisión condicional en el juicio por violencia de género tras ser denunciado en abril de 2020 por su expareja Daniela Cortés.Durante ese periodo de tiempo, Villa deberá cumplir con reglas de conducta:abusar de bebidas alcohólicas", según dispuso la Justicia este viernes, al escuchar su condena el jugador de fútbol colombiano se largó a llorar.Además, Villa deberá. Así lo estableció este viernes la jueza, del Juzgado Correccional 2 del citado departamento judicial, durante la lectura del veredicto de este mediodía.En su denuncia,-que declaró en el juicio de manera virtual desde Colombia-, contó que mantuvo una fuerte discusión con Villa y que él reaccionó dándole un puñetazo que la dejó indefensa en el piso, y que luego siguió agrediéndola con patadas. Aseguró, además, que no fue un hecho aislado y que Villa había repetido varias manifestaciones de violencia física y psicológica.El fiscal de juicio,El Código Penal establece que el delito de lesiones leves calificadas prevé entre 6 meses y 2 años de prisión y el de amenazas coactivas de 2 a 4 años, por lo que el fiscal se inclinó por una pena intermedia.Por su parte, Villa declaró que su ex pareja había inventado el episodio porque él se había negado a seguir dándole dinero. Y que la denunciante le había pedido 150 mil dólares para tomar un vuelo privado a Colombia, ya que en ese momento estaba parada la actividad aérea comercial por la pandemia de coronavirus.Este viernes durante el juicio, al dar sus últimas palabras, el delantero "xeneize" aseguró que es "inocente".Soy una excelente persona, un buen hijo, un buen hermano. Soy inocente, creo en Dios y creo que todo va a salir bien, de la mejor manera", sostuvo con un tono de voz bajo, casi inaudible.Para la Fiscalía estaba probado el hecho de violencia que denunció Cortés, no sólo por la propia declaración de la presunta víctima, sino por otras pruebas como las pericias médicas a pocas horas del hecho, y los mensajes de texto que ella envió a otro jugador, amigo de Villa, lamentando el episodio de violencia del cual fuera víctima.