Rossi rechazó el fallo de la Corte contra la postulación de Uñac y subrayó: Es una alarma para los que defienden la democracia

En declaaciones a la prensa, el jefe de Gabinete de la Nación, Agustín Rossi, consideró este viernes que el fallo de la CSJN que inhabilitó la postulación de Sergio Uñac a un nuevo período en la gobernación de San Juan implica "una alarma para todos los que defienden la democracia" y planteó la necesidad de discutir la forma de elección de los integrantes del máximo tribunal.

"El fallo de la Corte debe ser una alerta para los militantes del campo popular y para los militantes de la democracia porque también hay demócratas que no son nacionales y populares, pero sostienen la democracia como sistema y como forma de resolver las divergencias y que no tienen nada que ver con estas agrupaciones que tienen discursos claramente fascistas”, aseguró.Las palabras del precandidato presidencial se dieron en el marco del acto de cierre de la Semana del Futuro, que se realizó en el Museo del Bicentenario.Cabe recordar que este jueves la Corte Suprema emitió un fallo firmado por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, en tanto Ricardo Lorenzetti no votó por no haber intervenido en el dictado de la medida cautelar que suspendió las elecciones a gobernador y viceen la provincia de San Juan., insistió.