Lospennato apuntó contra Milei por la caída de Ficha Limpia: "No cumplió con su palabra"

La diputada y candidata a legisladora porteña por el PRO Silvia Lospennato, una de las principales impulsoras de la Ley de Ficha Limpia, aseguró que el presidente Javier Milei la "decepcionó" porque "no cumplió con su palabra" y "no quiso o no pudo" lograr que se aprobara el proyecto en el Senado. "Cuando parte de los libertarios y otros bloques aliados faltaron con excusas, yo creí en la palabra del Presidente que me dijo que ellos querían volver con un proyecto mejorado, y lo mandaron en febrero y lo sacamos. Yo elegí creer. Y lo que pasó es que la palabra empeñada no se cumplió", señaló la legisladora este lunes.Lospennato afirmó en Radio La Red que "el Presidente nos prometió la Ley de Ficha Limpia y, porque no quiso o no pudo, no la tenemos". Consultada acerca de si Milei la decepcionó, respondió que "sí, mucho". "A mí en lo personal, porque yo hablé con él, pero creo que la decepción fue para todos los argentinos", sostuvo. "Creo que la gente está decepcionada, está defraudada. El discurso anticasta no puede ser un discurso, tiene que haber hechos concretos, y ninguna ley es más anticasta que una ley que le dice a los propios políticos: 'si robaste, se te terminó la carrera'", remarcó.Respecto a un posible acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas nacionales, la diputada advirtió que "primero hay que aclarar bien qué pasó" en el Senado, ya que se sospecha que existió una maniobra del oficialismo para que no se aprobara Ficha Limpia. "Todavía seguimos teniendo muchas dudas los ciudadanos. Todo el mundo entendió todo, la gente ya sabe y la política tiene que entender que no se puede mentir, que no está bien mentir, que la gente te pierde la confianza", señaló, y pidió que el próximo domingo los porteños voten "la verdad y la honestidad"."Los kirchneristas son los antivalores, pero ojo que los porteños tampoco queremos perder la educación pública de calidad, la inversión en cultura, salud pública e infraestructura. El porteño quiere ver obras, mantener su ciudad y su calidad de vida. Cuidar la Ciudad es cuidarla de todo el que la quiera dañar, en los valores y en las obras", insistió.