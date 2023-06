Carrió destrozó a Macri por Schiaretti: "Su lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio"

#Política | Elisa Carrió: "El lado oscuro de Macri está jugando para que pierda Juntos por el Cambio".



💬 La líder de la Coalición Cívica ratificó su precandidatura presidencial e hizo una reflexión sobre los ex presidentes: "Si ellos no pueden ser, quieren que el otro pierda". pic.twitter.com/PUVgSscMSj — Política Argentina (@Pol_Arg) June 5, 2023

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, apuntó contra el expresidente Mauricio Macri por la posible incorporación del gobernador Juan Schiaretti a Juntos por el Cambio y sugirió que su “lado oscuro” juega para que la coalición pierda la elección."Mauricio tiene un lado claro y otro oscuro, el lado oscuro está jugando para que pierda Juntos por el Cambio", sentenció la dirigente en diálogo con TN.En ese sentido, señaló: "La apertura con Schiaretti me la pidió Mauricio Macri, de la apertura con (el diputado José Luis) Espert también hablaba él, ahora no. ¿Qué quiere? ¿Que pierda Patricia (Bullrich)?”.“El mantenimiento del poder en el fútbol, en la FIFA… Cuando uno tiene mucha ambición no para. Eso le pasó a Alfonsín y a Menem, que si hubiera tenido el 60% de legitimidad reformaba la Constitución. El único que tenía por causa la Nación era Arturo Illia”, apuntó contra el ex mandatario de Cambiemos.Al respecto, se preguntó si, en el caso de que la interna del frente en las PASO las gane la ex ministra de Seguridad, el ex jefe de Estado “será la Cristina Kirchner de ella”.“Yo lo que digo es que está haciendo daño. Que pare y que garantice la unidad. Cuando yo tuve que perder, me callé, dije ‘voten a cualquiera de los candidatos que van a hacer mi rol en la campaña’. Pero sin una garantía de unidad, de amplitud, de generosidad y de control de transparencia….”, remarcó.No obstante, Carrió aseguró que el espacio opositor “no se va a romper” porque “hay dos tercios” de sus integrantes que están “de acuerdo”, pero insistió en que el actual problema de la coalición viene del sector de Larreta y Bullrich: “El PRO, que es el que está generando el conflicto tiene que reunir a su junta y decidir”.“No hago política estratégica por los medios. Yo no hago ruido, todo va a terminar bien”, expresó ante la consulta sobre si estaba de acuerdo con la llegada de Schiaretti.Sin embargo, y pese a no confirmar su predilección, dejó entrever que no está en desacuerdo. “Quién construyó Juntos por el Cambio y destruyó el prejuicio entre el radicalismo y el Pro fui yo. Estoy por la unidad y la amplitud”, aseguró.