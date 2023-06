Ruta del dinero: tras el sobreseimiento de CFK, el macrismo insiste en una maniobra revertirlo

La agrupación vinculada al macrismo que figura en una presentación judicial como “Bases-Asociación Civil” apeló la decisión del juez Sebastián Casanello que ayer le rechazó la posibilidad de ser querellante en la causa conocida como “ruta del dinero K”.

Ayer, el juez dictó el sobreseimiento de la exmandataria respecto a las maniobras de lavado de activos por las que fue condenado Lázaro Baez, al no existir acusación, ni del fiscal, ni de la AFIP, ni de la Unidad de Información Financiera.Días atrás, referentes del macrismo se presentaron en la causa a través de una organización y solicitaron la nulidad del dictamen del fiscal Guillermo Marijuán.Ahora deberá intervenir la Cámara Federal.Llamativamente, la organización llamada Bases Asociación Civil, que sería Bases Republicanas, integrada por distintas personas vinculadas al macrismo, algunos de los cuales han sido funcionarios de ese gobierno, se presentó en la causa para ser tenida como querellante. Esto es para poder impulsar el caso.La presentación firmada por Valeria Viola ocurrió cuando la causa se quedó sin acusadores, y cuando se esperaba, por ende, el dictado de un sobreseimiento para Cristina Kirchner en la causa que en su momento se mediatizó comoBases, Asociación Civil es una organización civil que aparece integrada por varias personas que integraron la administración anterior de la AFIP y de la UIF., señala la web de Bases Republicanas, la ONG vinculada al macrismo que busca apartar al fiscal Guillermo Marijuan de la causa conocida como "la ruta del dinero".integrante del Consejo de la Magistratura. Exfuncionaria de la AFIP y jefa de Gabinete de la UIF durante el gobierno de Macri.exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich. Involucrado en el caso de Santiago Maldonado.-Jexfuncionario de María Eugenia Vidal. Expresidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de Provincia Microcréditos S.A. Estuvo involucrado en el escándalo de la Gestapo antisindical.amigo de la infancia de Macri y compañero en el colegio Cardenal Newman. Exsecretario de Legal y Técnica del gobierno de Cambiemos.hija de la exreferente de la UCeDe y exfuncionaria menemista Adelina Dalesio de Viola. Exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri bajo la órbita del Ministerio del Interior, a cargo de Rogelio Frigerio. Forma parte del ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.fue Presidente Provisional del Senado durante el gobierno de Cambiemos y diputado nacional por tres mandatos.diferentes cargos en los ministerios de Transporte y Trabajo durante el gobierno de Macri.La presentación es muy crítica delque se había basado en un fallo de la Cámara Casación que sostuvo que el delito precedente al de lavado no era la obra pública sino la evasión. Aunque el propio Marijuán cuestionó la decisión de Casación, debió remitirse a los lineamientos del alto tribunal penal. “Bases” pidió ser querellante, que se dicte la nulidad del dictamen de Marijuán y obviamente que se procese a Cristina Kirchner.Lo curioso es que esta asociación nunca se había presentado hasta ahora en la causa. ¿Qué alega Bases para ser querellante?”. Algunas fuentes de tribunales deslizaron que no llamaría la atención que en la Cámara aceptaran a Bases como querellante, porque ya lo hizo en algún expediente, como en el caso conocido comoEn 2021, los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens habilitaron a la asociación civil a que pueda convertirse en querellante en esa causa. Era la asociación civil Bases Republicanas, que lidera una ex funcionaria macrista Jimena De La Torre.La jueza María Eugenia Capuchetti les había negado esa condición, pero la Cámara dispuso tenerla como querellante. La sala sostuvo en aquella oportunidad que, con otra sala, intervinieron en su momento el camarista Llorens junto a Eduardo Farah.Lázaro Báez, sus hijos, Leonardo Fariña y otra quincena de personas fueron condenados en febrero del 2021 por el Tribunal Oral Federal 4 por haber lavado 55 millones de dólares. En febrero pasado, Casación confirmó la condena pero redujo la pena para Baez y consideró que la obra pública no fue el origen de los fondos que fueron objeto del delito.Todos los imputados fueron beneficiados con reducciones de sus condenas, entre ellos los dos hijos varones de Báez: Martín, que había sido condenado a nueve años, pasó a seis y medio; Leandro, de cinco a tres en suspenso. La situación de Cristina estaba en stand by, pero ahora sin acusadores en su contra, el juez Casanello dictó su sobreseimiento.