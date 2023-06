La UTA levantó el paro de colectivos en el AMBA pero mantiene medida en el Interior

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) levantó esta noche el paro de colectivos que había dispuesto horas antes para la región del AMBA al no llegar a un acuerdo con las autoridades nacionales y las empresas del sector, luego de una extensa reunión que duró varias horas. La medida se mantendrá en el Interior del país.La medida finalmente quedó sin efecto debido a que el Ministerio de Transporte de la Nación garantizará la suba salarial que reclama la UTA, aunque en el interior del país la huelga quedó ratificada. La noticia se dio a conocer a última hora de este lunes cuando ambos ministerios emitieron una Resolución Conjunta "excepcional", a partir de la cual se acordóEn cuanto a la situación del interior, Transporte ratificó que ya se hizo el pago del fondo compensador dispuesto por la ley de presupuesto, pero en esta parte del país el paro será inevitable.La huelga iba a comenzar a las 0:00 del martes y se prolongaría durante todo el día, aunque el gremio disidente, compuesto, entre otros por el Grupo DOTA, Autobuses Buenos Aires, empresa Yitos y las líneas 80 y 257, aseguró que no se iba a plegar a la medida de fuerza y trabajaría normalmente.Se trata de unas 90 líneas que apoyan a la Lista Azul, contraria a la gestión de Roberto Fernández en la UTA, y que tanto en la región del AMBA y del interior del país prestarán servicio sin interrupciones.La determinación se había producido en medio de un conflicto que se inició hace varios meses en reclamo de un aumento salarial, razón por la cual este lunes el sindicalista volvió a reunirse con funcionarios del Ministerio de Trabajo y con las cámaras empresarias del sector, pero las negociaciones no habían prosperado.En esta oportunidad, la cartera laboral, encabezada por Raquel "Kelly" Olmos, ya no pudo exigir la extensión de la conciliación obligatoria que regía hasta el momento, por lo que el cese de actividades de los colectiveros era inevitable.De todas maneras, se dispuso un "cuarto intermedio" para volver a dialogar el miércoles 14 de junio a las 13:00, aunque el gremio aclaró que iba a llevar a cabo el paro por 24 horas.La UTA exigía cobrar un incremento retroactivo para que el básico desde abril último sea de 262 mil pesos, además de un bono por única vez y no remunerativo de otros 32 mil pesos y viáticos diarios para todos los trabajadores del sector.Desde la UTA informaron cerca de la medianoche queY aclararon que la suspensión de la medida regirá para aquellas provincias que cumplan con las exigencias elevadas en la reunión. En ese sentido, señalaron que bajo la premisa “Igual remuneración por igual tarea”, para la UTA todos los trabajadores son iguales, con lo que únicamente se procederá a dejar sin efecto la medida de acción gremial, en aquellas provincias en que se cumplimente con el incremento salarial proporcional, en los mismos términos y en las mismas condiciones que las resueltas para el AMBA.En tanto, a última hora de este lunes, el Ministerio de Transporte anticipó que junto a la cartera de Trabajo emitirían una Resolución Conjunta "excepcional", a partir de la cualEn cuanto a la situación del interior, el Ministerio de Transporte de la Nación ratificó que ya se hizo el pago del fondo compensador dispuesto por la ley de presupuesto, pero en esta parte del país el paro sería inevitable.La Lista Azul de la UTA, respaldada por unas 90 líneas de colectivos, afirmó que este martes iba a prestar servicio normalmente y criticaron la gestión de Fernández. Mediante un comunicado titulado "A Roberto Fernández y a Jorge Kiener no se les para!, los opositores en el sindicato rechazaron la huelga dispuesta."Los principales responsables por el estado actual de los salarios en la UTA, los mismos que vienen negociando a la baja hace siete años, los que negocian solo por el AMBA y postergan al resto del país, los que firmaron para que cobremos durante tres años el 88 por ciento de nuestro sueldo en negro se llaman Roberto Carlos Fernández y Jorge Aldo Kiener", remarcó la Lista Azul.Asimismo, agregó: "Están tan comprometidos con sus negociados y con los carpetazos que son completamente impotentes para defender tan tardíamente nuestros salarios. Aún si esa fuera su voluntad.Convocar a un paro nacional, cuando la FATAP, cámara que nuclea a todas las empresas del interior, ni siquiera fue convocada a la paritaria, es una cruel burla a los cerca de 50.000 trabajadores del interior, por quienes ni siquiera se está negociando".", ceró el comunicado.