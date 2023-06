Gasoducto Néstor Kirchner: se inaugurará el 9 de julio, tras una apertura por etapas

Finalmente, no habrá evento de apertura del Gasoducto Néstor Kirchner el próximo martes 20 de junio.Ese día se abrirá la válvula que permitirá el paso del gas por el tubo.Al contrario, el Ministerio de Economía informó que se irá abriendo en una "serie de habilitaciones" que, en total, llevarán 19 días. “El proceso de llenado del gasoducto responde a procedimientos habituales en este tipo de sistemas lo que involucra fases de barrido y presurización de las cañerías de forma progresiva", explicaron en la Secretaría de Energía acerca del porqué de la apertura en etapas.El cronograma será el siguiente.De este modo, la gran inauguración de la obra será finalmente en la fecha patria del domingo 9 de julio, aunque todavía no está claro en qué extremo del gasoducto. Sergio Massa será obviamente de la partida, y en su entorno no descartan que esa fecha pueda compartir el acto con Cristina Kirchner y Alberto Fernández.Pero este logro de gestión se mostrará plenamente ya en plena campaña y con los candidatos electorales ya oficializados, sean quienes sean, por lo que no será una plataforma para que Massa sume credenciales públicas de cara a una posible postulaciónEn cualquier caso, esto significa que "se ha cumplido con el objetivo propuesto" en tiempo y forma, destacaron en Economía., destacó la secretaria de Energía, Flavia Royon, en diálogo con la agencia Télam.