A seis días para el cierre de listas: los precandidatos de todos los espacios

Se avecina una semana de definiciones. Confirmados los frentes electorales, entre los que se destacan Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, todavía hay que esperar hasta el cierre de listas cuya fecha límite es el viernes 23 a las 23.59.

El embajador argentino en Brasil y ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli, intentará competir en una lista que tendría a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, como precandidata a mandataria provincial. Por el lado mayoritario del ex FDT habría que ver que harán el gobernador Axel Kicillof, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro y el ministro de Economía y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Juntos por el Cambio hasta el momento tiene al jefe de Gobierno porteño,, y a la titular del PRO y ex ministra de Seguridad de Cambiemos,, como principales candidatos. También están en definición el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, el diputado radical y reconocido neurólogo, Facundo Manes, el diputado liberal de Avanza Libertad, Jose Luis Espert, el ex senador, ex candidato a vicepresidente y referente de Encuentro Peronista, Miguel Angel Pichetto, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.En CABA, la disputa sería entre el ministro de Gobierno e intendente en uso de licencia de Vicente Lopez, Jorge Macri, y el ex ministro de Economía y senador nacional de Evolución-UCR, Martín Lousteau. También otro ex ministro de Economía tiene intenciones - Ricardo López Murphy - aunque es otro de los que podrían ser vice de Bullrich.En Santa Fe, la disputa estaría entre Carolina Losada y Maximiliano Pullaro, y en la provincia de Córdoba, Luis Juez competirá por la gobernación.Por el espacio libertario,competirá por la presidencial junto a su par de bloque Victoria Villarruel. Como precandidatos a senador nacional y diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, están respectivamente, el presidente del Banco de Valores, Juan Napoli, y el economista Alberto Benegas Lynch. La lista de diputados en CABA la encabezará Diana Mondino y el precandidato a jefe de Gobierno de CABA será Ramiro Marra. Queda definir el precandidato a gobernador bonaerense tras el desplante del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos.será precandidato a presidente por PyV y el secretario general de la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS), Leandro Fabre, irá segundo. En tanto, el dirigente de Miles, Luis D´Elia jugaría para la gobernación bonaerense y el padre Eduardo Graham para CABA.Hasta el momento, el gobernadorencabeza la lista que a nivel bonaerense tendría como precandidato al ex ministro del Interior y actual diputado nacional del peronismo federal,El Frente de Izquierda lleva dos líneas bien definidas. Por un lado, el PTS de la mano decomo precandidatos a presidente y vice. Para la gobernación bonaerense, irá el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero. Para senadora PBA, diputado PBA y diputado CABA, irán Graciela Calderón, Christian Castillo y Patricio del Cerro, respectivamente.Por otra parte, el PO y aliados llevarán acomo binomio presidencial y para provincia de Buenos Aires irá Alejandro Bodart. En lo que respecta a senadora PBA, diputado PBA y diputada CABA, irán Romina del Plá, Néstor Pitrola y Jessi Gentile.El periodista Santiago Cuneo y el dirigente social Raúl Castells competirán en las PASO por el MIJD. En tanto, Jesus Escobar lo hará por Libres del Sur y Juan Jose Gomez Centurion por el NOS.Finalmente, la izquierda presentará más candidatos: Manuela Castañeira irá nuevamente por la precandidatura presidencial por el MAS y Marcelo Ramal por Política Obrera.