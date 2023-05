Alfa destrozó la candidatura de El Dipy y cuestionó a Milei, pero su novia es candidata de LLA

El ex integrante del reality show Gran Hermano y futuro bailarín del programa de Marcelo Tinelli, Walter "Alfa" Santiago, generó repercusiones ayer por destrozar al cantante de cumbia El Dipy por presentarse con Javier Milei como candidato a intendente de La Matanza y no estar "preparado" para tal función

Tras recordar que le "ofrecieron de todo, ir a tomar un café, ser candidato a concejal, a diputado" de Juntos por el Cambio y "de todos lados", Alfa remarcó que "a todos" les dijo que no porque "estamos como estamos por culpa de eso"., disparó el hombre de 61 años entrevistado por Viviana Canosa en La Nación+.En ese punto, Alfa forzó su aclaración de que estaba criticando a El Dipy y no a Milei y se justificó al referirse a las ocupaciones que tuvo el cantante de cumbia en su pasado. "El Dipy fue Disc Jockey, cantante de cumbia, ahora, ¿está preparado para ser intendente?".Entonces fue interrumpido por Canosa, quien defendió a El Dipy. "¿Quiénes están preparados para ser intendentes, gobernadores y presidentes? Porque Alberto Fernández no está preparado para ser presidente", le dijo.Alfa asintió que "ninguno" está preparado y opinó que "esto empezó hace 78 años", es decir en referencia a 1945, poco antes de que Juan Domingo Perón comenzara su primera presidencia.Según el futuro bailarín, en la Argentina "no hay memoria" porque "la gente sigue diciendo ´viva Perón, viva Evita` y Perón murió en 1974". Canosa lo interrumpió nuevamente para asegurar que si el ex presidente "resucitara ahora los cagaría a trompadas porque ni siquiera están haciendo la doctrina peronista", en relación al Frente de Todos., lanzó como insólita justificación para disentir con Canosa. Luego, comenzó a recorrer interminables ejemplos de su infancia para responder a las posibles acusaciones de "gorila" que pudiera caberle.En otros fragmentos, recordó "bombardeos" contra militares, en otra rememoración de su juventud, y comenzó a enumerar nombres de integrantes de esa fuerza que "nadie recuerda" porque "no hay memoria".Consultado sobre el candidato presidencial libertario, Alfa sorprendió a Canosa al señalarle que MileiLlamativamente, Delfina Wagner, la joven de 20 años con la que Alfa reconoció que están "empezando a ser novios", se define como "liberal" y se lanzó como precandidata a legisladora porteña por La Libertad Avanza, el espacio de Milei.