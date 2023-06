Larreta confirmó que Gerardo Morales es su candidato a vicepresidente

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó este mediodía que su compañero de fórmula para las elecciones 2023, es el titular del radicalismo y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.“Los argentinos necesitamos un cambio real, profundo, total, que se mantengan en el tiempo porque si el cambio no se sostiene no sirve para nada, si no le cambiamos la vida a la gente no somos el cambio, tenemos que ir a fondo, transformar la argentina por eso”, comenzó diciendo el precandidato a presidente con Morales a su lado en el salón "La escondida de Palermo", ubicado en avenida de los Ombúes 32, en el barrio porteño de Palermo, originalmente la conferencia estaba pensada para las 12, pero comenzó una hora tarde.Sobre su vice Larreta remarcó: “Gerardo es un tipo de acción, de ir al frente, hacer, hoy gobierna una provincia muy importante de la argentina y le cambio la vida a los jujeños que viven mucho mejor que hace ocho años”. “El tiene una experiencia única,los jujeños tienen más trabajo”.“Además hoy la provincia tiene mejor educación, él ha defendido la educación pública que es una de las banderas del radicalismo, las regalías del litio las dedica principalmente a construir escuelas, este es el compromiso y desde que está en el gobierno los jujeños viven más tranquilos se acabaron los aprietes, las amenazas. Esta experiencia, esta capacidad de acción se combinan con otras virtudes".En ese sentido, señaló que el jujeño "representa el federalismo" y destacó su importancia como presidente del radicalismo que, además, "representa siempre a defensa a las democracias y a las instituciones".“Gerardo es un tipo que se la banca,de su capacidad de enfrenta siempre situaciones de violencia”, remarcó Larreta a pesar de que se refería a la brutal represión en Jujuy en medio de las movilizaciones de docentes por mejores saliaros y en contra de la reforma constitucional que limita el derecho a huelga.Sobre las protestas en Jujuy, Larreta remarcó: "El kirchnerismo dio una muestra más de que quieren frenar el cambio mediante la violencia, y Gerardo fue clarísimo sobre que la violencia no se permite en ninguna circunstancia".Por su parte,y dijo que "mediante el diálogo necesitamos construir soluciones para nuestro pueblo, recuperar la cultura del esfuerzo y del trabajo".Gracias por haber tomado la decisión de que te acompañe. Para mí es un honor que trabajemos juntos", agregó el precandidato vicepresidencial.Sobre la represión en su provincia, el gobernador de Jujuy afirmó que "tiene que ver con un componente político" y que "hubo un intento de golpe institucional" por el que acusó "al Presidente, a la Vicepresidente y a toda la coalición" del Gobierno. "", agregó. Aun así, reconoció que "hubo reclamos docentes que son legítimos y justos", en referencia a la huelga del sector.Además, Larreta ayer anunció que de ganar las elecciones propondría a Miguel Ángel Pichetto conduzca la Cámara de Diputados.