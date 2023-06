Elecciones 2023 en CABA: los candidatos a jefe de Gobierno porteño y las listas completas para las PASO

El candidato a jefe de gobierno de ese espacio será Leandro Santoro. Y, por ahora, tiene rival, ya que se anotó para competirle Nito Artaza. Quien se bajó fue el candidato de Juan Grabois, Pedro Rosemblat.La hoy diputadaY el actual ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, será el primero en la nómina de legisladores porteños. En lo que respecta a diputados nacionales para la Ciudad de Buenos Aires, el segundo lugar lo ocupará Eduardo Valdés (también hoy diputado). Y estará seguido en el tercer lugar por Lorena Pokoik. Y el cuarto será Itai Hagman (Frente Patria Grande). Entre los legisladores, el segundo lugar lo ocupará Maru Bielli. El tercero será Matías Barroetaveña. Y luego lo sigue Claudia Neira. Ellos tres con fuertes presencia actual en la legislatura que domina el PRO en CABA.En cuanto al animador Pedro Rosemblat no será precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad por Unión por la Ciudad. Grabois negoció y logró meter a Hagman y hasta se especula con la vice de Santoro, que puede llegar a ser Eli Gómez Alcorta, exministra de las Mujeres de este gobierno.Mientras tanto, Juntos por el Cambio (JxC) se prepara para dirimir una feroz interna en las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto. Los dos precandidatos del PRO, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, lucharán para quedarse con la elección de medio término y ser el candidato definitivo de la oposición. El primero irá acompañado por el gobernador jujeño, Gerardo Morales mientras que la presidenta en uso de licencia del partido completará la fórmula con el dirigente de la UCR, Luis Petri.Por el lado de la ex ministra de seguridadpor la Ciudad de Buenos Aires. El artista está afiliado al PRO desde 2019 y se acercó a la ex ministra de Seguridad en 2020. Desde entonces, la acompaña a actos y recorridas de campaña y trabaja en su proyecto político.El ex presidente le recomendó a Bullrich que sume a Molero a la boleta. A su vez, el tercer lugar será para Damián Arabia, armador político y persona de íntima confianza de la ex ministra de Seguridad. Es el dirigente que la acompaña en la mayoría de sus recorridas de campaña en el interior del país.Por su parte el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta anunció con la frase “el equipo que va a defender a los porteños”, a los principales integrantes de su lista para diputados en la Ciudad. Así es que Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, encabezará la nómina. Lo secundará Mariela Coletta, presidenta de la UCR porteña. La ministra de Educación. Soledad Acuña, será la postulante para el Parlasur. Tercero en la lista va a estar Álvaro González, actual diputado nacional y consejero de la Magistratura de la Nación. “Todos juntos van a hacer su aporte para que el cambio que necesitamos los argentinos se haga realidad y se sostenga en el tiempo”, concluyó Larreta.En cuanto al resto de las fuerzas,, será el candidato de Republicanos Unidos. En tanto,que había lanzado su candidatura como parte del armado encabezado a nivel nacional por Daniel Scioli, confirmó que seguiría en carrera más allá de la decisión de no competir del ex motonauta.Por el lado detendrá como representante al economista y youtuber financiar Ramiro Marra, quien fue uno de los primeros en sumarse al armado de Javier Milei. Marra encabezó la lista de legisladores porteños en 2021 con una buena performance para una fuerza que competía por primera vez en el distrito. En esta oportunidad, su objetivo será arrebatarle el segundo lugar al peronismo para disputar el balotaje.Elpresentará dos listas. Por un lado, una encabezada por Vanina Biasi (del Partido Obrero).La interna la disputará contra la lista de Jorge Adaro (Izquierda Socialistas). Por Política Obrera, desprendimiento que dejó de formar parte del Frente de Izquierda, la candidata será Valentina Viglieca. Finalmente, el candidato del Nuevo Más será el histórico dirigente del espacio Héctor Heberling.