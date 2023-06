Bullrich remarcó que estuvo en Córdoba pese a la derrota y sugirió un "pacto" de Larreta con Schiaretti

Anoche acompañé en Córdoba a Luis Juez, Rodrigo de Loredo y a todos los cordobeses que quieren un cambio profundo y verdadero.



Sin especular y sin hacer cálculos políticos, fui a Córdoba con una convicción: el cambio es a fondo o no es cambio.



Los pactos entre políticos para… pic.twitter.com/NfDbV6FCrZ — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 26, 2023

Luego de viajar a Córdoba por las elecciones, la precandidata presidencial, Patricia Bullrich, se expresó en redes ante la derrota de Luis Juez frente a Martín Llaryora, aliado de Juan Schiaretti."Anoche acompañé en Córdoba a Luis Juez, Rodrigo de Loredo y a todos los cordobeses que quieren un cambio profundo y verdadero. Sin especular y sin hacer cálculos políticos, fui a Córdoba con una convicción: el cambio es a fondo o no es cambio", manifestó la dirigente a través de redes sociales.En ese sentido, deslizó que "los pactos entre políticos para políticos no van más", lo que podría ser una referencia al pacto frustrado entre Horacio Rodríguez Larreta con Schiaretti y a un futuro nuevo acercamiento entre ambos.Con el 94,90% de las mesas escrutadas hasta el momento, Martín Llaryora lleva la delantera con el 42,76% ante Luis Juez que lo sigue con el 39,76%.Juez ya anunció que no reconocerá la victoria del oficialista Llaryora hasta que no esté el escrutinio definitivo.