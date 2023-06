Tolosa Paz dijo que se sintió "maltratada" por Cristina Kirchner y negó haber buscado "un carguito

el sector referenciado en el presidente Alberto Fernández se expresó con cuestionamientos esta mañana luego del primer discurso de la vicepresidente Cristina Kirchner

justamente Victoria Tolosa Paz, que aspiraba a ser precandidata a gobernadora bonaerense pero la lista de unidad que a regañadientes aceptó el Presidente significó la declinación, salió a responderle en duros términos a la ex presidenta, dijo haberse sentido "maltratada", pidió corroborar esa sensación preguntándole "a las mujeres" y negó haber sostenido las posiciones de competir en una interna en busca de "un cargo"

Pese a la lista de casi unidad, a excepción del espacio dea nivel nacional, que consiguió el peronismo en la órbita de la coalición Unión por la Patria con la fórmulatras el cierre de listas que significó la baja de las candidaturas de, entre otros.Es que CFK, en un acto junto a Massa, explicó por qué quería una lista de unidad y cuestionó que la contraparte "albertista" se "embanderó" en pedir PASO pese al contexto. “Estaba la ministra de Desarrollo Social (Victoria Tolosa Paz) planteándole una interna a nuestro gobernador (Axel Kicillof) y nuestro embajador en Brasil (Daniel Scioli), con todo derecho, presentándose para presidente”, dijo, entre otras cosas.Esta mañana,, aseguró la ministra nacional, que luego intentó poner paños fríos en una entrevista con Radio 10, pero no logró sostener esa tesitura durante el resto del diálogo: “Sigo poniendo las dos manos en el fuego por Cristina. El destrato que ella tuvo hacia mí en el día de ayer será en todo caso un dolor que no se me va a borrar fácil, pero que voy a seguir trabajando".Agregó que "la admiración a quien tuvo la enorme posibilidad de transformarle la vida a millones de argentinos, junto a Néstor Kirchner, no la borra nadie", pero luego inició la defensa de su posición desde una argumentación mucho más dura.“Tengo más de 25 años de militancia en el peronismo, no aparecí en dos años. Hay muchos compañeros que me quieren ningunear porque soy amiga del Presidente", sostuvo.Y continuó: “Resisto al archivo. Vayan a buscar lo que quieran, desde mi temprana edad he defendido y seguiré defendiendo, a pesar de lo que ella piense de mí, a Cristina Kirchner. Porque la lealtad es con uno mismo a un proyecto político”.Esas expresiones llevaron a que el conductor del programa, Jorge Rial, le preguntase si se sintió "maltratada" por CFK, a lo que Tolosa Paz respondió:Luego, la ahora candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires explicó que la idea de ir a las PASO era “armar” estructuras en todas las provincias para poder sostener la candidatura del embajador en Brasil porque el kirchnerismo impedía que los postulantes presidenciales de las PASO compartieran listas.“La verdad es que pasaron muchas cosas de un tremendo dolor, de una tremenda decepción, pero tenemos la vocación de seguir construyendo, jamás por cargos sino por entendernos parte de un peronismo que quiere reflejar sus posiciones internamente y cuando hay síntesis, acatar la construcción de esa síntesis”, aseguró.Según la funcionaria, "lo que pasó el viernes fue muy gráfico" y se "parió la unidad". En esa línea, sostuvo que su sector tuvo que "ceder por la aparición de la fórmula presidencial" y agregó:“Cristina tiene una lectura equivocada del rol de la construcción de la unidad. La unidad tenía que reflejar los tres espacios”, lanzó, pese a que es lo que reflejan las lista de Unión por la Patria.Tras expresarse acerca de cómo se armaron las nóminas, aseguró que Cristina no le pegó "un palito" sino "un palazo”, y en ese marco negó que su sector haya negado la síntesis alrededor de candidatura de Massa, como se venía sosteniendo desde hace meses, en busca de negociar cargos:“¿Hay que desdramatizar lo que pasó? Okey si, pero no a cualquier costo, ni yo ni Cafiero hacemos política por un cargo”, concluyó ese segmento.Finalmente, Tolosa Paz remarcó que apoyará a los candidatos que eligieron, lista que integra desde el segmento para diputados nacionales., sostuvo.