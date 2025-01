"Esperen a ver la calle el sábado": fuerte respuesta de dirigentes de UP a Caputo por el cruce con CFK

Le está hablando al dueño del circo, Toto, no a los payasos.



Increíble lo de estos muchachos: por un lado, el monotributista que no da la cara, y por el otro, el Rey de la Timba que nos endeuda.



Lo desorientados que quedaron después la burrada de Milei en Davos… y esperen a… https://t.co/yA3WKhW4lo — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) January 30, 2025

Che @LuisCaputoAR, no sabía que además de enterrar al país en deudas impagables y en beneficiar a amigos con la bicicleta financiera también te dedicabas a escribir tuits haciéndote el inteligente. Si vas a seguir por ahí, en el próximo explicanos el financiamiento a los pibes de… https://t.co/a9ALWCoPRn — Leopoldo Moreau (@MoreauLeopoldo) January 30, 2025

De chiquilín es hacer un discurso con expresiones fascistas en el foro de Davos y después negarlo, totito.

Son un papelón. https://t.co/iHMjj2QEjr — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) January 30, 2025

Toto, la que es linda e inteligente puede ser vanidosa, pero el que es adicto serial a tomar deuda solo puede hacernos perder reservas... como te está pasando a vos.



¡Laburá que nos vamos al tacho, papu! https://t.co/yKAYKUjgs2 — Florencia Carignano (@florcarignanook) January 30, 2025

Dirigentes de Unión por la Patria (UP) salieron al cruce de Luis Caputo por su publicación contra Cristina Kirchner en redes sociales. "Le está hablando al dueño del circo, Toto, no a los payasos", expresó una intendenta peronista.Luego de la crítica de CFK a Javier Milei por su discurso en el Foro de Davos, el ministro de Economía salió en defensa del líder libertario y calificó de "chiquilina" a la ex mandataria.Sin embargo, la defensa al Presidente le hizo valer una lluvias de críticas por parte de UP, que apuntaron fuerte contra el titular del Palacio de Hacienda.Milei aún no se expresó respecto a los dichos de CFK, quien este jueves lo acusó de contradecir su propia definición de libertarismo al "insultar, atacar y difamar a mujeres y homosexuales"."Cambiá de ghost writer porque el que tenés, además de malo, es muy ignorante y después terminás como un cachivache cuando, además, no te hacés cargo de lo que decís", lanzó la ex mandataria en redes.