"No lo reconoceremos como válido": Senadores de UP enviaron una carta al FMI para manifestar su rechazo al nuevo acuerdo

Senadores de Unión por la Patria enviaron una carta a la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para pedir que el organismo no avance en un nuevo acuerdo la Argentina, luego de que el presidente Javier Milei firmara un decreto para sellarlo. Los legisladores de la oposición indicaron que el convenio no sería reconocido “ni la deuda, ni los compromisos contraídos, por la Constitución Nacional y las leyes vigentes”.“Atento al dictado del DNU 179/25 por medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional se autoriza a sí mismo a contraer un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, los senadores y senadoras de Unión por la Patria queremos hacerles llegar nuestra posición contraria a la suscripción del mismo”, comienza el escrito girado a Georgieva.Los senadores de UP insistieron en que el DNU viola la legislación vigente y la Constitución Nacional, ya que en el artículo 75 de la carta magna se expresa que el Poder Legislativo es quien tiene la potestad de aprobar o rechazar tratados con organizaciones internacionales.“Tampoco cumple con la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que ‘todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente’”, agregaron.Además, le cuestionaron a la administración libertaria que en el decreto no se haya especificado el número de un futuro desembolso ni bajo qué condiciones se firmaría."El FMI debería considerar las consecuencias que se generarían a partir de la firma de un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas en estas condiciones, y, por ende, sus directivos y funcionarios deberán hacerse cargo de las responsabilidades que se deriven del mismo. En virtud de ello, queremos señalar que, de continuar por este camino, que no respeta la legalidad vigente, nuestra fuerza política que tiene una importante representación otorgada por el pueblo argentino, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, no reconocerá este acuerdo, ni esta deuda, ni los compromisos contraídos, por violar nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes”, plantearon.Luego de advertir que UP no reconocerá el acuerdo, se hizo referencia al acuerdo que firmó el expresidente Mauricio Macri en 2018 con el organismo multilateral. “Con este nuevo endeudamiento, casi se triplicaría la cuota que le corresponde a nuestro país, con los costos adicionales en cargos y comisiones que ello implica. Todos sabemos que tampoco esta vez se verifican los criterios que el Fondo exige para acceder a superar las proporcionalidades convencionales. Exigimos que, esta vez, primen las consideraciones técnicas y no las políticas como sucedió en 2018″, aseveraron en la carta.“También sabemos que, si bien el DNU establece que los fondos frescos que el FMI pudiera aportar sólo deberían utilizarse para pagar los vencimientos con ese organismo y reforzar las reservas internacionales del Banco Central, el destino de los mismos será, en definitiva, el de financiar la salida de capitales. En suma, el FMI estaría suscribiendo un nuevo acuerdo que implicaría el incumplimiento del Art. VI de su propio Estatuto, como ya lo hizo en 2018″, sostuvieron los senadores en base a las intenciones que dejó trascender el Gobierno para pagar la duda del Central.Respecto al valor del dólar durante este año electoral, UP advirtió que el Gobierno quiere sostener el precio durante los próximos meses: “Ante la caída de reservas de los últimos días, con salida de capitales y con un contexto mundial sumamente incierto, sólo el rescate del FMI les permitiría continuar con esta política económica de atraso cambiario, que ustedes también han señalado, y que el gobierno utiliza como ancla antiinflacionaria para llegar a las elecciones legislativas de octubre con esta estabilidad ficticia, para a posteriori producir la corrección cambiaria necesaria”.Tras realizar un repaso de la toma de duda de Macri un año antes de su candidatura a la reelección de 2019, los senadores sumaron: “Las naciones integrantes del Fondo Monetario, sus directivos y sus funcionarios técnicos, deben tomar nota y deben hacerse cargo de que en estas condiciones es evidente la inviabilidad del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas. Advertimos que podrá ser calificada como deuda odiosa en su más amplia acepción, la generada en este acuerdo y por lo tanto sujeta a un default selectivo de la Nación Argentina, habida cuenta de que se conocen de antemano las consecuencias desastrosas que tendrá”.En otro tramo de la carta, Unión por la Patria consideró: “La aplicación de las mismas recetas basadas en políticas de ajuste, atrasos cambiarios y especulación financiera permanente, sólo traerán los mismos resultados negativos. Y sólo podrán ser revertidos con un modelo económico opuesto, que tenga como centralidad la producción y el trabajo nacional y la mejora cotidiana de la calidad de vida de la sociedad”.“Finalmente, reiteramos que firmar un nuevo acuerdo en una clara violación de la legislación vigente en la Argentina, no solo acarreará su absoluta nulidad sino que, como fuerza política, no reconoceremos como válida y sujeta a obligaciones por parte del Estado Argentino”, cerraron los senadores en el escrito.