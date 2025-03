Máximo Kirchner apuntó contra Milei en su rechazo al acuerdo con el FMI: "No pudo identificar una estafa a 2 centímetros de su nariz"

El diputado de Unión por la Patria (UP) Máximo Kirchner recordó el escándalo cripto de $LIBRA para rechazar el DNU que habilita un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Milei no pudo identificar una estafa a 2 centímetros de su nariz", lanzó.. Deberíamos llamarnos a la reflexión y tomarnos un tiempo porque el acuerdo no existe”, sostuvo el diputado durante su elocución.En esa línea, recordó que "hasta el presidente Milei no votó" el acuerdo firmado en 2022 con el FMI: “Fuimos capaces, por decisión, por voluntad, por convicción, sin anteojeras ideológicas, de decirle a nuestro propio gobierno que no, Esto no es River, Boca, Racing, Independiente. Acá se juega el destino de millones de argentinos y argentinas que confían en todos".y lo que están haciendo diputados y diputadas que nos daban clases de instrucción cívica de cómo se debía gestionar la república apoyando este DNU es sacarse de encima. Y cuando los dirigentes se sacan los problemas de encima le caen por la cabeza a la gente", manifestó Kirchner.“Estos planes económicos solo pueden avanzar con muerte, con tortura. La dictadura argentina con muerte y con tortura se fue con 300% de inflación”, añadió.Por último, planteó: "Tiene que ser seria la discusión. Tenemos que encontrar la forma de que nuestro país pueda pagar. Así no va a poder pagar nunca y mientras más tiempo transcurra sin poder pagar, más agarrado del pescuezo nos van a tener”. Y remató: “. Marionetas digitadas de afuera mientras se llevan todo. Nos destrozan los ríos, las montañas, todo”.