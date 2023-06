Elecciones 2023 San Juan: tras el fallo de la Corte, Rubén Uñac busca suceder a su hermano

Tras la polémica generada por la decisión de la Corte, los sanjuaninos elegirán finalmente este domingo al próximo gobernador bajo el sistema de ley de lemas, en una disputa donde se espera un resultando ajustado entre oficialismo y oposición.Más de 600 mil sanjuaninos están habilitados para votar en 1.795 mesas distribuidas en 234 escuelas de los 19 departamentos de la provincia. La particularidad es que solo se votará gobernador y vice, ya que el resto de las categorías (diputados provinciales, intendentes, concejales) se eligieron el 14 de mayo.En representación del peronismo, el candidato será Rubén Uñac, hermano del gobernador y actual senador nacional, quien deberá defender los dominios. Lo hará acompañado por el intendente del departamento de San Martín, Cristian Andino, en una subagrupación denominada Vamos. El lema del PJ (Todos por San Juan), presenta un segundo sublema, Volver, encabezada por el exgobernador y actual diputado nacional, José Luis Gioja, secundado por el jefe comunal de Chimbas, Fabián Gramajo.Por la oposición de Juntos por el Cambio se presentan cuatro fórmulas: la que encabeza el diputado nacional Marcelo Orrego junto al intendente de Rivadavia, Fabián Martín, es la principal, que en rigor recolectará los votos de otros tres sublemas que encabezan el presidente del GEN, Marcelo Arancibia, el empresario libertario Sergio Vallejos y el exdiputado del PRO Eduardo Cáceres.En las elecciones del 14 de mayo, el frente peronista ganó el 75% de las intendencias en juego y de haber valido la categoría gobernador (que se mantuvo en las boletas porque no hubo tiempo de reemplazarlas) Sergio Uñac hubiese accedido a un nuevo mandato con más de la mitad de los votos.Sin embargo, en la oposición se entusiasman con que Rubén Uñac no logre traccionar los votos de su hermano.Otra cuestión derivada de las elecciones de mayo es que si bien el peronismo retuvo todas las intendencias en juego, no pudo con en el departamento más importante: la capital provincial.