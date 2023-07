Jujuy: los docentes siguen de paro en reclamo de suba salarial y contra la reforma de Morales

Los paros y movilizaciones en Jujuy contra de la reforma constitucional impulsada por el gobernador radical, que se mantienen hace 29 días, continuarán por tiempo indeterminado.Así lo definió la(ADEP) el domingo durante un congreso provincial del gremio donde se analizó el avance de las negociaciones salariales con el Gobierno jujeño. "Se decidió la continuidad de la medida de fuerza", afirmó la secretaria general de la Adep,, al término de la reunión realizada en el Salón del Maestro, en la capital jujeña.ADEP es el único gremio de docentes que no levantó la medida de fuerza, se estudia el "descuento fragmentado de los días de huelga" para que "impacte lo menos posible en el sueldo", según informaron.de acuerdo con el mandato del congreso anterior, y que será puesto en la mesa de la próxima reunión paritaria.Por otro lado, el congreso aceptó la propuesta del gobierno establecida en el acta firmada el 30 junio respecto al valor del cargo docente, un reclamo histórico de la docencia de nivel inicial y primario.Si bien el Gobierno jujeño accedió a un pedido para la equiparación de las horas cátedras: en el caso de los maestros especiales pasará de 12 a 15 horas, y de los maestros de nivel inicial y primario de 15 a 18, el tema seguirá siendo evaluado en la mesa técnica de esta semana.Incluso se respetaría no descontarles los días no trabajados, ni tampoco el presentismo a los docentes que regresaran a las aulas el 26 de junio, según anunciaron el 22 de ese mes.La Adep, que agrupa a los docentes de nivel inicial y primario, sostiene la consigna "Arriba los salarios, abajo la reforma" de la Constitución, aprobada y jurada el 20 de junio, y está desarrollando un plan de lucha en toda la provincia, con permanencia al costado de las rutas, radio abierta y marcha de antorchas junto a demás integrantes de la multisectorial creada con esa finalidad.