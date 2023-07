Massa apuntó contra Macri por la deuda con el FMI: "El tío vago tomó una hipoteca y la plata se fue"

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria,, continúa su estrategia de hacer campaña con resultados de gestión. Esta vez duran lo que podría ser un spot electoral expresó fuerte críticas al gobierno anterior por el crédito que tomó el expresidente Mauricio Macri, a quien comparó con "el tío vago de la familia", con el Fondo Monetario Internacional (FMI).En un video con ciudadanas, mientras explicaba la deuda contraída con el FMI recurrió a una metáfora para graficar el regreso de la Argentina al organismo internacional, a raíz del acuerdo Stand By por u$s45.000 millones firmado en 2018 por Juntos por el Cambio."El otro día ponía de ejemplo que llevo a la práctica porque es lo que vive la gente en los barrios.", dijo en primer lugar el ministro ante los vecinos.Y continuó graficando: "". Eso para la Argentina "hoy es un problema que genera la faltante de dólares", señaló y remarcó que ya "ni siquiera sos dueño de en qué gastas la plata como Gobierno. Dependés de otro".En línea con la propuesta que realizó días atrás en la Cámara de la Construcción, volvió a manifestar su intención de pagar la deuda para poner fin al vínculo con el FMI. "no depender de nadie y sacarnos de encima a los que de alguna manera te condicionan porque son como los prestamistas de barrio, entonces todos los días te van poniendo condiciones y exigiendo más cosas", prometió en el vídeo el ministro que se encuentra en negociaciones con el organismo internacional para formular nuevas metas debido a los efectos negativos de la sequía.Al concluir remarcó que "lo que plantean en el Fondo es pérdida de soberanía. Es no tener más patria. No tener más Nación".Y es que este viernes el Gobierno deberá afrontar un nuevo desembolso de u$s1.294 millones con el organismo, la semana pasada cumplió con los vencimientos de junio por u$s2.700 utilizando Derechos Especiales de Giro y yuanes del swap con China.Asimismo el 9 de julio tendrá que hacer frente al vencimiento de bonos en dólares con acreedores privados por unos u$s1.000 millones.