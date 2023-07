Miers cruzó a Milei por negar a sus candidatos provinciales: "El fracaso del domingo es atribuible netamente a usted"

#Elecciones | La furia de la ex candidata de Javier Milei en San Juan tras haber sido negada por el líder libertario.



💬 "El capitán se hunde con el barco, no tira a la gente por la borda", dijo Paola Miers, quien obtuvo el 1,2% de los votos. pic.twitter.com/FE2FXZpxSe — Política Argentina (@Pol_Arg) July 4, 2023

La ahora excandidata a gobernadora por La Libertad Avanza en San Juan, Paola Miers, apuntó contra el precandidato a presidente Javier Milei luego de que este señalara que no tuvo candidatos en las elecciones sanjuaninas del pasado domingo. "El capitán se hunde con el barco, no tira a la gente por la borda", sostuvo Miers.En un extenso video, la excandidata a Gobernadora, que en las elecciones del pasado domingo obtuvo el 1,2%, expresó: "La verdad que estoy realmente triste por los dichos, porque a mí se me llamó, se me convocó, yo no quería ser candidata a gobernadora, sin embargo me pidieron que pusiera mi buen nombre y honor para poder traer concejales y diputados”.“Hicimos un frente electoral provincial, al cual adhirieron varios partidos políticos yPor eso la llevamos a la justicia y tenemos autorización plena del uso de la imagen. De hecho, la imagen de Javier Milei está en nuestros votos. Se dijeron muchas cosas, sufrimos humillaciones, abusos, malos tratos”, continuó Miers en su respuesta al precandidato presidencial.Es que el viernes previo a las elecciones“La Libertad Avanza aclara que no participa en forma oficial de las elecciones en la provincia de San Juan del próximo domingo, ni le brinda el respaldo a ningún candidato”, afirmó el escueto comunicado de LLA y aclaró que sí competirá con boleta a senadores y diputados nacionales en dicho distrito en las elecciones PASO y generales.Al respecto, Miers aseguró que ella no quería ser candidata a gobernadora y que estuvo al lado de Milei, en la reunión que mantuvieron en Buenos Aires con la presentación oficial de los representantes a nivel provincial. “Me llevó a pararme a su mano derecha en la segunda fila. Entonces,", consideró al tiempo que señaló que "el capitán se hunde con el barco, no tira a la gente por la borda, no intenta destruirlo"."Quiero decirle Javier Milei, que así como él dice no se debe morder la mano de quien te lleva o quien te da de comer, usted no traicione a su pueblo, a su gente.Porque eso no se hace con sus dirigentes", se dirigió directamente Miers a quien era su líder electoral.Y pidió: "Que tenga un acto de humildad y pida perdón, aún está a tiempo, no es tarde. Hay muchas personas dolidas, hay mucha gente descreída de la política y de los políticos”.Respecto a las elecciones en San Juan consideró que fueron “excelentes” porque fue la primera vez que se presentaban “y esto es un proyecto político que se construye y no nace de la noche a la mañana”.“", expresó la excandidata.Y concluyó: “Esa casta de la que tanto hablaba, es la que metió al cierre de sus listas, hoy está trabajando con ellos