La precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria, la lefa de Gabinete en la Administración de Parques Nacionales, Sabrina Selva, consideró que “es un enorme desafío y una gran responsabilidad” estar representando al Frente Renovador en las listas.

Hay que destacar la unidad en el armado de las mismas, consideró la ex concejal de Mercedes., sostuvo.Para Selva, “Sergio Massa representa la necesidad de ampliar el peronismo y construir mayorias”. “Tuvo la fuerza y el coraje para enfrentar los problemas. En el momento en el que pocos se animaban a agarrar la papa caliente del Ministerio, el no solo tomó las riendas sino que transformó la gestión”, dijo la ex funcionaria de la Biblioteca del Congreso al enfatizar: “Consultada sobre las propuestas que llevará al ambito parlamentario en el que caso de ser elegida, bregó por “empezar a discutir los temas que atañen a los bonaerenses porque muchas veces los diputados de nuestra provincia solo discutimos temas nacionales”., cerró.