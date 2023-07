Diputados: JXC fracasó en derogar la Ley de Alquileres, pero se debatirá una reforma post PASO

los diputados nacionales del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio y otros bloques opositores debatieron sobre la Ley de Alquileres, a raíz de un planteo realizado por los cambiemitas que buscaba debatir sobre tablas un proyecto sin dictamen de comisión, cuestión que rechazada por el oficialismo y no prosperó

la oposición había logrado un amplio consenso para avanzar. “Queremos comunicar que 11 bloques hemos firmado una nota para ratificar el pedido de una sesión especial para el 23 de agosto a las 12 con el objeto de tratar todos los proyectos sobre Ley de Alquileres”

En una sesión plagada de polémicas,Sin embargo, luego JXC logró obtener el consenso de un total de 11 bloques opositores para convocar a una sesión especial el 23 de agosto, 10 días después de las PASO, e intentar allí modificar la actual legislación para alquileres.En realidad, el debate se dio en el marco de una sesión especial de la Cámara baja que tenía por objeto tratar un conjunto de temas consensuados, que no incluían la ley de alquileres. Sin embargo, el planteo para derogar el proyecto impulsado durante el gobierno dey que se convirtió en ley durante el mismo mandato fue realizado por el diputado del PRO, hoy alfil deLo que pidió el ex ministro de Macri y de La Alianza es que se contemple la posibilidad de un “apartamiento del reglamento” para incluir en la sesión el debate de un proyecto de derogación de la actual legislación, pero que por tratarse de una iniciativa sin dictamen de comisión sólo podía avanzar con el aval de las tres cuartas partes de los presentes y así incluirlo en el temario de la sesión.Como era de esperarse,Lombardi intentó excusar su comportamiento lejano a la institucionalidad, bandera en la que se viste el sector "halcón" del PRO, en que se trata de una ley que “no funcionó”, pese a haber sido impulsada en el Congreso por un diputado amarillo, al precisar que “los valores subieron al 600 por ciento” por lo que reflexionó que no se puede ser "insensibles a esto”.“Representamos a la sociedad no puede ser que no estemos mirando a cientos de miles de personas que sufren esta situación todos los días. Tres años llevamos, después nos quejamos que la política no representa. No van a poder corregir grandes cosas en los meses que les quedan pero por lo que no podemos agregar sufrimiento, angustia”, insistió el legislador al insistir con su pedido de “deroguemos hoy todos juntos”.Desde el oficialismo lo cruzó el titular del bloque, quien dijo que Lombardi “está en modo electoral” y recordó que se trata de un tema que “no tiene dictamen de comisión"."No puede ser tratado sobre tablas tampoco”, sintetizó, y agregó: “Somos conscientes de las dificultades con lo que salió (en su momento la ley) para que pueda imponerse, pero no vamos a hacer en un momento de dificultades que sean los inquilinos los que vayan a una negociación bilateral en una situación asimétrica”.Desde el Frente de Izquierda,anticipó su rechazo al planteo del ex titular del Sistema de Medios macrista, al sostener que su iniciativa “es dejarle las manos libres al mercado inmobiliario y sería nuevamente repetir algo de la dictadura donde una de las primeras leyes fue desregular el mercado inmobiliario y se fue a un proceso de dolarización”.Por su parte, la presidenta de la Cámaraconsideró que “la solución de alguna manera puede compensarse entre los presentes” y entonces pidió a los legisladores que “se pongan de acuerdo para la convocatoria a la sesión por la que el diputadohizo mención”.Es que tras el fracaso a la envalentonada de Lombardi, el jefe de la bancada radical pidió una moción para convocar a una sesión especial para el 23 de agosto, una semana después de las PASO, para debatir todos los proyectos sobre el tema.“Vamos a poder dar una solución definitiva al problema y dar un mensaje claro a todos los ciudadanos”, argumentó el cordobés Negri.Según su mirada, se aprobaba por simple mayoría al sostener que se trata de “una señal fuerte que tenemos que dar” y, sobre la norma vigente, dijo que “es una mala ley, es en esa transición hasta que resolvamos el problema”.Desde el oficialismo pusieron en duda que la oposición pueda reglamentariamente convocar a una sesión especial a partir de una moción. Por lo que tras un largo debate, Negri aceptó posponer la votación hasta las 18 a la espera de que los presidentes de bloque lleguen a un acuerdo sobre la convocatoria en cuestión.La diputada del PRO larretista, con quien Lombardo tuvo un durísimo cruce televisivo la semana pasada,, propuso evitar la discusión reglamentaria con otro mecanismo: girar una nota a todos los bloques para que sus presidentes adhieran a la convocatoria.Así es que Negri, ya después de las 20, anunció que, aseguró.Además de la UCR, el PRO, la CC y Evolución Radical, firmaron la nota los bloques Provincias Unidas, La Libertad Avanza, Ahora Patria, CREO, Encuentro Federal, Avanza Libertad, Producción y Trabajo, e Identidad Bonaerense. No lo hicieron los espacios que integran el FDT, hoy Unión por la Patria.Desde su cuenta de Twitter,"La oposición patalea y llora porque no pudo derogar la ley de alquileres y el mercado inmobiliario los va a retar", agregó, y apuntó en particular contra tres legisladores. "Hernán Lombardi, dueño de una cuantas viviendas en alquiler, pide el tratamiento de derogación de la ley de alquileres", advirtieron, sumaron que Martín Tetaz, que "presentó proyecto para que los contratos tengan un plazo de un año y no haya regulación del precio", aparentemente "está preocupado por los inquilinos"; y cerraron con que "Graciela Caamaño ahora dice que los inquilinos estamos mal pero presentó proyecto para que los propietarios nos puedan pedir 6 meses de alquiler por adelantado".