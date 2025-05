Estela de Carlotto volvió a apuntar contra Milei: Quien está gobernando tendría que estar en la cárcel

En declaraciones a Radio Splendid, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto criticó al gobierno de Javier Milei y afirmó que la situación que vive la Argentina “es casi una tiranía, , un Gobierno que no es normal ni legal”.La referente de Derechos Humanos sostuvo que “quien está gobernando tendría que estar en la cárcel por los delitos que ha cometido”. Además, señaló: “son descarados, la población está pasando hambre y es apaleada por reclamar algo”."Estamos viviendo un momento muy terrible y es realmente imposible de entender que hayamos llegado a esta situación”, lamentó De Carlotto.No obstante, aclaró: "No aconsejamos hacer nada violento, pero si impulsar la unidad del pueblo para que las cosas cambien”.En ese sentido, remarcó: “Tenemos el derecho y la obligación de condenar estas situaciones y hay que hacerlo de la manera que podamos y desde el lugar en que estemos”.La titular de Abuelas de Plaza de Mayo pidió que “no agachemos la cabeza, todos somos argentinos, con la obligación de trabajar y (el derecho) de que nos den trabajo”.“Lo que más deseo es que los jóvenes no aprendan lo malo, porque entraríamos en una decadencia muy difícil”, concluyó.