Caputo oficializó que el Gobierno va tras la reforma previsional: sigue en pie la suba de la edad jubilatoria

Se le ha solicitado la renuncia al titular de ANSES Mariano de los Heros. Lo reemplazará Fernando Bearzi.



Durante el discurso que dio en la apertura de la Expo EFI 2025, el ministro de Economía de la nación,, advirtió que luego de que el Gobierno implemente numerosas "reformas estructurales",. Según detalló, el objetivo es lograr "mayor superávit que permita seguir bajando impuestos"."Vamos a seguir desregulando, vamos a ir por reformas estructurales: reforma fiscal, laboral, y al final reforma previsional. Son necesarias para bajar el costo argentino y desincentivar la informalidad", subrayó el titular del Palacio de Hacienda durante su prédica, cuyo eje central era hablar sobre el estímulo del uso y circulación de dólares que se viene en Argentina.En ese sentido, detalló que la administración conducida por el presidenteestá detrás de "un esquema diferente, donde lo importante va a ser la eficiencia y continuar reduciendo el tamaño del Estado", con la finalidad de devolver "cada vez más recursos al capital privado".Desde que Milei asumió el mando del país, la reforma previsional es uno de los primeros ítems en la agenda del Gobierno nacional. El vencimiento de la moratoria, convertida en ley durante la gestión de Alberto Fernández para acceder a una jubilación a pesar de no cumplir con los 30 años de aportes, y la decisión de no renovarla, fue el primer objetivo desde el proyecto original de la Ley Bases.Por otra parte, las afirmaciones de Caputo reabrió la cuestión en torno a la suba de la edad jubilatoria. Desde el primer año de administración el Ejecutivo manifestó la intención de impulsar una reforma total que eleve la edad y concluya con la privatización parcial del sistema. En el Pacto de Mayo, firmado por el mandatario y 18 gobernadores del país, la cláusula número 9° señala: "Una reforma previsional que le dé sostenibilidad al sistema y respete a quienes aportaron". Sin embargo, en 2024 sostuvieron que todavía no estaba claro si el próximo piso etario se establecerá en los 75 años.En sintonía, el extitular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) Mariano de los Heros, fue despedido en febrero de este año en medio de rumores que aseguraban que la decisión de removerlo fue el hecho de dar información sobre el incremento de la edad para jubilarse, hipótesis desmentida por Milei al decir que eso todavía "no está en carpeta".De cara al fin de la moratoria previsional, De los Heros había sugerido la posibilidad de avanzar con una reforma del sistema "antes de fin de año", la cual incluiría la suba de la edad, respaldándose en el "punto 9 del Pacto de Mayo"."Lo eché porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda. Voló por los aires, como correspondía", sostuvo el Presidente luego de reemplazarlo por Fernando Bearzi.Otra de las versiones que tomó más fuerza en las últimas semanas es la de la presión que ejerce ela Casa Rosada para encaminar la reforma Previsional, orientado al mínimo de edad, que podría elevarse a los 67 años.Luego de desembolsar 20 mil millones de dólares en Argentina, el organismo multilateral a su vez espera auditar las pensiones en pos de reducir el gasto público, según informó la abogada Tamara Bezares respecto al acuerdo que firmó el Ejecutivo. En esa línea, deslizó que la reforma podría tratarse una vez pasadas las elecciones legislativas.