Máximo Kirchner: "El gasoducto Néstor Kirchner lo demoró el macrismo"

El diputado y presidente del PJ bonaerense,, cargó contra el expresidente Mauricio Macri por la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya que aseguró que si ese dinero se hubiese utilizado para el gasoducto Néstor Kirchner, la obra estaría terminada. Desde la ciudad de Salliqueló, Kirchner apuntó contra la utilización del dinero otorgado por el FMI con la administración de Macri.", advirtió.Luego, en esta línea, cargó contra el FMI debido a la falta de "exigencia" hacia la gestión anterior. "No era necesario tomar el crédito y menos en las condiciones en las que se tomó y menos con la displicencia con la que el FMI lo dio, sin ningún tipo de exigencia. El daño es tremendo. No sólo dejamos de ganar, sino que tenemos que pagar. No se le puso ninguna condición a Macri a la hora de prestar plata. Se hizo todo mal", enfatizó.También cuestionó a la directora gerente del Fondo: "El FMI no se hace cargo y quieren presionar a la Argentina. Somos muchos los que no estamos de acuerdo con la imposición violenta de Georgieva. El que gane en las elecciones va a tener que administrar la Argentina en condiciones que si se imponen como quiere el Fondo, va a ser muy duro para nuestra gente".Asimismo, Kirchner sostuvo que hubo obras paralizadas por la gestión de Macri y apuntó contra la precandidata presidencial Patricia Bullrich. "Se iniciaron proyectos que fueron demorados por el macrismo, como las represas, que significan que la Argentina tenga la energía suficiente para desarrollarse de manera federal. Bullrich dijo que las provincias no producen nada y la realidad es que las provincias hacen grandes aportes", marcó.En otro fragmento de la entrevista con C5N, el diputado se expresó sobre el deseo de la vicepresidenta Cristina Kirchner acerca del desarrollo del país", remarcó.Kirchner, a su vez, subrayó que por la obra del gasoducto, habrá más dólares en la Argentina", añadió el presidente del PJ bonaerense en este marco.Por último, se refirió a las internas calientes en Juntos por el Cambio: "Nunca pierdo la esperanza de que la oposición recupere la cordura pero viendo cómo tratan se tratan entre ellos, no sorprende cómo tratan al resto. El comportamiento que vienen teniendo dista de ser una dirigencia que tenga capacidad de diálogo. Nosotros no queremos terminar con ninguna expresión ni fuerza política".