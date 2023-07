Cristina Kirchner apuntó contra la oposición: "Ya privatizaron, fue horrible y ruinoso para el país"

#Política | Cristina Kirchner: "Si nosotros tenemos que hacernos cargo del desmanejo que tuvo el ex presidente cuando convocó al FMI, el FMI se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo su anterior directora". pic.twitter.com/4NHNoo5Amw — Política Argentina (@Pol_Arg) July 17, 2023

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner participó este lunes junto al ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, un acto con motivo de los 15 años de la reestatización de Aerolíneas Argentinas, apuntó contra la oposición y sostuvo que “el PBI lo tienen argentinos y argentinas afuera".Durante su discurso la Vicepresidenta defendió la reestatización de Aerolíneas Argentinas: "Fue una decisión pragmática, no ideológica".“De la decisión política de recuperar aerolínea de bandera, podría hacer un discurso de patriotismo o de defensa de lo público, pero quiero contarles que cuando tomamos la decisión de recuperarla fue porque el estado calamitoso era tal que, y el combustible. Había sido adquirida por una transnacional española. La situación era catastrófica", recordó y continuó: "Por eso, hay que sacarse las anteojeras ideológicas y siempre poner adelante los intereses nacionales".En ese sentido, apuntó contra la oposición: “hay lugares de nuestro país que si no llega Aerolíneas no tienen vuelos”. “Es necesario plantear que la rentabilidad que da Aerolíneas Argentinas a toda la industria turística y a esos puestos de trabajo”, remarcó.A propósito de la inauguración de un nuevo simulador de vuelo por el aniversario de la empresa de bandera, CFK apuntó que "alguien debería inventar algun simulador de presidentes, donde lo pusieran a algunos con los problemas de la Argentina, no de Suiza o de Noruega porque muchos simulamos en la Argentina como que la inflación, el Fondo Monetario Internacional o la deuda son fenómenos de la naturaleza, no lo son. Los han provocado, los han traído y diferenció que “”.Al respecto advirtió quede acuerdo al Estudio de las Cuentas Internacionales de la Argentina publicado el 29 de junio pasado. "Gran parte de estos activos se deben a evasión, subfacturación de importaciones o sobrefacturación de exportaciones", afirmó.“Si nosotros tenemos que hacernos cargos del desmanejo que tuvo el anterior Presidente cuando convocó al Fondo, el ondo en su actual autoridad se tiene que hacer cargo del desmanejo que tuvo su anterior directora porque la continuidad institucional es para todos y todas e igualmente el Gobierno de los Estados Unidos, es necesario un fairplay y que podamos discutir en serio”."En serio que está en juego el destino de los argentinos, cada uno de la parte de la historia que le corresponda, cuando miren el Indec miren también los miles de millones de dólares que se van de la República Argentina porque la inflación en nuestro país está atada al dólar", pidió la vicepresidenta.Y remarcó: “Es necesario volver a hablar en serio, con rigurosidad y con honestidad intelectual de los problemas argentinos y cómo resolverlos con los números en la mano y los ejercicios de responsabilidad que a cada uno le cabe porque".Al cerrar Cristina se refirió a la decisión de estatizar Aerolíneas en 2003 y manifestó “el orgullo de haber tomado una decisión hace 15 años y después de 15 años decir ‘no nos equivocamos fue una buena decisión’. “Pocos van a poder decir en nuestro país ‘lo hicimos y lo hicimos bien’”, concluyó la vicepresidenta.