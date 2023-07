La tapa de "GENTE" que Goycochea compartió y expuso la falta de escrúpulos de Lanata con Wanda Nara

La controversia se desató a raíz de que Jorge Lanata publicara información delicada sobre el estado de salud de la mediática Wanda Nara, lo que desató una ola de críticas y cuestionamientos sobre la ética periodística.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sergio Goycochea (@okgoyco90)

La tapa compartida por Goycochea ha puesto en evidencia una vez más la necesidad de establecer un equilibrio entre el derecho a la información y el respeto a la privacidad de las personas, así como la responsabilidad que tienen los comunicadores al abordar temas sensibles que pueden afectar la vida de quienes son protagonistas de las noticias.

Goycochea no dudó en expresar su opinión y preocupación en sus redes sociales: "A la hora de comunicar hay que ser prudentes. Hay familias y gente atrás de cada uno de nosotros que sufre mucho por noticias y titulares como este. Y más allá de esto, la intimidad y el respeto van por encima de todo. Quería traer este caso para que no pase desapercibido y tomemos noción del peso que puede tener".Esta situación ha reavivado el debate sobre los límites éticos que debe respetar el periodismo al informar sobre la vida privada de las personas y la importancia de ser cautelosos y responsables al manejar información delicada.Año 1988. Así como siempre les hablo de las situaciones más lindas que me tocaron vivir, hoy quiero que vean esta tapa. Fue una de las situaciones más difíciles de mi carrera, por todo lo que significó en su momento y el contexto en que se dio.Yo iba a ser transferido a San Lorenzo y en la revisación médica me encontraron una pequeña lesión congénita en la clavícula. Para evitar que se difundiera esa información, los médicos evitaron hablar con los medios o dar notas al respecto. Algo que debía de ser discreto, terminó con información falsa filtrada sobre mi salud, se decía que tenía leucemia, cáncer, SIDA, y cualquier otra cosa.Fueron tantos los rumores, tantas cosas las que se dijeron y más alla de que Gente me dió la posibilidad de aclarar la situación, mi vieja me llamó para pedirme por favor que le cuente a ella la verdad. Fue la única vez que temblé. Casi dejo de jugar al fútbol, que es lo que más me gustaba hacer.A la hora de comunicar hay que ser prudentes. Hay familias y gente atrás de cada uno de nosotros que sufre mucho por noticias y titulares como este. Y más allá de esto, la intimidad y el respeto van por encima de todo. Quería traer este caso para que no pase desapercibido y tomemos noción del peso que puede tener.Un fuerte abrazo a todos y buen día!